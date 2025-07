iStock Kos

Dalle calette selvagge alle baie attrezzate, scopri le spiagge più belle dell’isola di Kos per una vacanza tra relax, mare cristallino e panorami da sogno. Tra le destinazioni più amate dell’Egeo, Kos è un’isola greca che combina natura, cultura e tradizione con un’offerta balneare sorprendente.

Terza isola più grande del Dodecaneso, dopo Rodi e Karpathos, è una delle più affascinanti della Grecia, situata a pochissimi chilometri dalla costa turca e facilmente raggiungibile sia via aereo che via mare. Fu patria di Ippocrate, il padre della medicina, e conserva ancora oggi numerosi siti archeologici, tra cui il famoso Asklepeion, un antico centro di cura immerso nella natura. Altri luoghi d’interesse includono il Castello dei Cavalieri, il tempio di Afrodite e il teatro romano.

Ma quali sono le spiagge più belle? Ecco una selezione imperdibile per chi sogna una vacanza al mare in Grecia, l’isola perfetta per chi cerca un equilibrio tra relax balneare, cultura greca e buona cucina. Rispetto ad altre isole più famose come Mykonos o Santorini, offre un’atmosfera più rilassata, ma con paesaggi altrettanto mozzafiato e prezzi generalmente più accessibili.

1. Paradise Beach

Situata nella parte sud-occidentale dell’isola, a pochi chilometri dal villaggio di Kefalos, Paradise Beach è senza dubbio una delle spiagge più celebri e frequentate di Kos, Grecia. Il nome non è casuale: una lunga distesa di sabbia dorata finissima, acque turchesi trasparenti e un paesaggio naturale incontaminato fanno di questo luogo una cartolina vivente dell’estate greca.

Un dettaglio unico di Paradise Beach è la presenza di piccole emissioni gassose che risalgono dal fondale marino. Nelle giornate più calde o ventose, potresti notare delle bollicine che affiorano sulla superficie dell’acqua, segno dell’attività geotermica ancora presente nella zona.

Questo fenomeno naturale ha valso alla spiaggia anche il soprannome di Bubble Beach, ed è uno dei motivi per cui molti turisti la scelgono per una nuotata “frizzante” e fuori dal comune. Paradise Beach è facilmente raggiungibile in auto, scooter o quad, con una comoda strada asfaltata che la collega a Kos Town (circa 45 minuti di viaggio). C’è anche un piccolo parcheggio gratuito poco distante dalla spiaggia. In alternativa, alcuni tour organizzati includono la visita come tappa fissa.

2. Agios Stefanos

Questa spiaggia regala una combinazione affascinante: sabbia dorata, mare cristallino e le rovine di una basilica paleocristiana proprio a ridosso dell’acqua. Di fronte, si staglia l’isoletta di Kastri che si può raggiungere facilmente a nuoto, con la sua cappella bianca che sembra galleggiare sul blu dedicata a San Nicola.

Uno degli aspetti che rende Agios Stefanos così speciale è la presenza, proprio a ridosso della spiaggia, delle rovine di una basilica paleocristiana risalente al IV-V secolo d.C. Questa antica chiesa, parzialmente sommersa e circondata da una suggestiva vegetazione mediterranea, racconta di un passato ricco di fede e tradizione. Passeggiando nei pressi delle pietre millenarie, si percepisce un’atmosfera sospesa nel tempo, che affascina storici, archeologi e semplici viaggiatori in cerca di esperienze autentiche.

3. Kefalos Beach

Situata nella parte sud-occidentale dell’isola di Kos, Kefalos Beach è una delle spiagge meno conosciute ma più autentiche dell’isola, ideale per chi desidera immergersi in un’atmosfera selvaggia, lontana dal turismo di massa. Si tratta di una spiaggia lunga diversi chilometri, con una combinazione di sabbia fine e tratti più rocciosi.

Il mare è limpido e invitante, con fondali dolcemente degradanti che si prestano a nuotate tranquille e a lunghe passeggiate lungo la riva. Il bagnasciuga ampio permette di trovare facilmente un angolo appartato, anche nei mesi più caldi. Uno dei momenti più magici per visitare Kefalos Beach è il tramonto.

Il sole cala lentamente all’orizzonte, tingendo il cielo e il mare di colori caldi e intensi, dal rosa all’arancione, fino a sfumature dorate. Qui è facile lasciarsi incantare da questo spettacolo della natura, magari seduti su una roccia o direttamente sulla sabbia, in totale solitudine o in compagnia delle persone più care.

4. Tigaki Beach

A pochi chilometri da Kos Town, precisamente a circa 11 km verso nord, si trova Tigaki Beach, una delle spiagge più apprezzate e frequentate dell’isola. La sua posizione comoda e i servizi ben organizzati la rendono una meta ideale soprattutto per famiglie con bambini e per chi ama combinare relax e sport acquatici.

Una delle caratteristiche principali di Tigaki Beach è il fondale molto basso e sabbioso, che si estende per decine di metri dalla riva. La spiaggia è rinomata per le condizioni perfette al windsurf grazie ai venti costanti che soffiano soprattutto durante le ore pomeridiane. L’area di Tigaki è caratterizzata anche da una riserva naturale di dune di sabbia e vegetazione mediterranea, che crea un paesaggio affascinante e contribuisce a preservare la biodiversità locale.

5. Lambi Beach

Situata a pochi chilometri a nord di Kos Town, Lambi Beach rappresenta la soluzione ideale per chi desidera godersi il mare senza allontanarsi dalla città. Grazie alla sua posizione strategica, è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta, perfetta per chi preferisce una vacanza comoda e dinamica.

Grazie alla presenza di piste ciclabili che collegano Kos Town a Lambi Beach, molti turisti scelgono di raggiungere la spiaggia in bicicletta, godendo anche del panorama lungo il percorso. Inoltre, la spiaggia offre spazi per attività sportive come beach volley, rendendola perfetta per chi desidera unire divertimento e attività fisica.

6. Camel Beach

Piccola e un po’ più difficile da raggiungere (richiede una breve discesa a piedi), Camel Beach è una vera perla per chi cerca privacy e tranquillità. Il mare è limpido e le rocce attorno creano una baia protetta e suggestiva. Consigliata per chi vuole allontanarsi dai circuiti più turistici.

Camel Beach si apre in una baia raccolta, circondata da formazioni rocciose che la proteggono dal vento e creano un ambiente suggestivo e intimo. Queste rocce donano anche un particolare fascino paesaggistico, con giochi di luce e ombre che cambiano nel corso della giornata, rendendo ogni momento unico. L’assenza di servizi attrezzati contribuisce a mantenere intatto il carattere naturale del luogo.

7. Marmari Beach

Situata a nord-ovest di Kos, a circa 15 chilometri dalla città e a pochi minuti da Pyli, la spiaggia di Marmari si estende in un lungo arenile di sabbia fine, separato dalla vicina Tigaki dalla suggestiva palude salata di Alyki. Questa spiaggia, premiata con la prestigiosa Bandiera Blu, offre un’ampia gamma di servizi: è possibile noleggiare ombrelloni e lettini, dedicarsi a sport acquatici o gustare la cucina tradizionale kosiana nei numerosi bar, taverne e ristoranti che punteggiano la costa.

Alle spalle della spiaggia si stendono affascinanti dune di sabbia, che creano una barriera naturale tra la zona balneare e gli hotel situati lungo la costa, mantenendo così un’atmosfera di tranquillità e privacy. Marmari rimane una spiaggia poco affollata durante la stagione estiva: grazie alla sua ampiezza, trovare un angolo appartato dove rilassarsi è sempre facile.

8. Mastichari Beach

Circondata da tamerici profumate, la spiaggia di Mastichari si distingue per la sua sabbia bianca e fine e per il mare limpido dai colori caraibici. Un tempo piccolo villaggio di pescatori, Mastichari ha conservato un’atmosfera tranquilla e autentica, sfuggendo all’affollamento tipico delle mete turistiche più popolari. Pur offrendo tutti i comfort necessari, come servizi sulla spiaggia e strutture ricettive nelle vicinanze, la località mantiene un fascino rilassato e poco caotico.

Lungo il caratteristico lungomare si trovano diversi ristorantini di qualità, dove è possibile assaporare la ricca cucina locale, basata soprattutto su pesce freschissimo direttamente pescato nel porto del paese, ancora animato quotidianamente dai pescatori. Ogni anno Mastichari celebra la tradizionale Festa del Vino, un evento che richiama sia i residenti che i visitatori.

Mastichari è anche il punto di partenza ideale per escursioni in barca verso le isole vicine di Kalymnos e Pserimos. Per chi cerca un soggiorno speciale, è possibile trovare monolocali con vista mare, perfetti per godersi tramonti spettacolari che lasciano davvero senza fiato. La spiaggia di Mastichari si trova sulla costa settentrionale di Kos, a circa 22 chilometri a ovest della città di Kos, proprio di fronte all’omonimo villaggio turistico moderno.

9. Kardamena Beach

Kardamena è una delle mete turistiche più popolari e animate dell’isola di Kos. La sua lunga spiaggia sabbiosa si estende per oltre 3 chilometri, abbracciando entrambi i lati del paese fino a raggiungere la zona di Tolari. Questa spiaggia ben attrezzata offre una vasta gamma di servizi ed è particolarmente apprezzata dalle famiglie grazie alle acque calme e poco profonde, perfette per i bambini più piccoli.

Per i giovani in cerca di emozioni, Kardamena rappresenta una scelta ideale grazie all’ampia offerta di sport acquatici e alla vivace vita notturna che anima il centro durante tutta la stagione estiva. Inoltre, dalla località partono regolarmente escursioni in barca verso luoghi spettacolari come Paradise Beach e l’isolotto vulcanico di Nisyros, che attirano visitatori desiderosi di esplorare la natura incontaminata dell’area.

10. Agios Fokas Beach

Agios Fokas, situata sulla costa orientale di Kos, è considerata la gemma più suggestiva di questo tratto di litorale. Questa spiaggia di ciottoli, dalle acque poco profonde, offre una vista mozzafiato sulla costa turca e sulla città di Bodrum, visibili all’orizzonte.

Caratterizzata da un’atmosfera calma e autentica, Agios Fokas è perfettamente attrezzata con ombrelloni, sdraio e un bar, garantendo comfort senza perdere il suo fascino naturale. Frequentata soprattutto dalla popolazione locale, questa spiaggia rimane piacevolmente poco affollata anche durante i periodi di maggiore affluenza sull’isola.

Grazie alla sua posizione panoramica e alla sua quiete, Agios Fokas è la meta ideale per chi desidera vivere un’esperienza rilassante, lontano dal turismo di massa, immerso in un contesto genuino e ricco di fascino.

Consigli utili

Se vi state chiedendo qual è il periodo migliore per andare a Kos, i mesi ideali sono da giugno a settembre, mentre luglio e agosto sono i più caldi, ma anche i più affollati. Per esplorare le spiagge più isolate si consiglia di noleggiare un’auto o uno scooter e se ami le spiagge più selvagge, non dimenticare acqua, snack, ombrellone e scarpe da scoglio.