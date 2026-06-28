Una terra cangiante, sotto ogni aspetto: la Sicilia non smette mai di mostrare un volto diverso e, se ne avete la fortuna, ecco le tappe da vedere in un tour

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista su Aci Castello, nel catanese

La maggior parte di coloro che vi si recano per le vacanze estive sceglie la Sicilia per il mare, mentre alcuni vogliono visitarla per i siti archeologici e altri ancora per la cucina o per i paesaggi fuori dall’ordinario come quello dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Poi, si arriva sull’isola e si scopre che nessuna di queste ragioni, da sola, basta a raccontarla davvero. La Sicilia è una terra che cambia volto continuamente: basta percorrere pochi chilometri per passare da una città barocca a un borgo medievale, da una spiaggia caraibica a un paesaggio vulcanico, da una valle punteggiata di templi greci a montagne ricoperte di boschi.

Con una superficie di oltre 25.700 chilometri quadrati, la Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo. I suoi oltre 1.600 chilometri di costa, bagnati dal Mar Tirreno, dal Mar Ionio e dal Canale di Sicilia, regalano alcune delle spiagge più belle d’Italia, mentre l’entroterra custodisce un patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico spesso meno conosciuto, ma altrettanto sorprendente (basti pensare che la sua storia affonda le radici in oltre tremila anni di civiltà).

Organizzare un tour della Sicilia significa dunque attraversare culture diverse, assaggiare ricette che cambiano da provincia a provincia, osservare paesaggi che sembrano appartenere a isole differenti e lasciarsi sorprendere da una regione che non smette mai di reinventarsi. Ecco un itinerario che attraversa l’isola da ovest verso est, toccando le tappe davvero imperdibili (in un itinerario che idealmente copre almeno due settimane).

Palermo e dintorni

Il viaggio può iniziare soltanto da Palermo, una città che riesce a essere elegante e popolare, monumentale e caotica, araba e normanna allo stesso tempo. Passeggiare nel centro storico significa attraversare secoli di storia, dai Quattro Canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina fino ai vicoli dei mercati storici. Ballarò, il Capo e la Vucciria sono al contempo mercati storici e spettacoli di cabaret a cielo aperto dove assaggiare alcune delle specialità simbolo dello street food siciliano: arancine, pane e panelle, sfincione, crocchè e cannoli preparati al momento.

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A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell’arte arabo-normanna. L’interno, completamente ricoperto da mosaici dorati, lascia senza parole anche chi ha visitato decine di cattedrali europee.

Prima di proseguire vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, elogiata persino dal Guardian. Il suo centro storico affacciato sul mare, dominato dalla Rocca e dalla cattedrale normanna, rappresenta uno dei panorami più noti della Sicilia settentrionale.

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Trapani e la Sicilia occidentale

Lasciando Palermo alle spalle, si percorre una delle strade panoramiche più affascinanti dell’isola fino a raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d’acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio quasi surreale, particolarmente suggestivo al tramonto.

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Pochi chilometri più in alto, Erice domina la costa da oltre 700 metri d’altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il Castello di Venere restituiscono l’atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Questa parte della Sicilia è anche il punto di partenza ideale per raggiungere le straordinarie isole Egadi. Favignana conquista a colpo d’occhio con il mare trasparente e Cala Rossa, Levanzo affascina con la sua tranquillità e la Grotta del Genovese, mentre Marettimo è il paradiso di chi ama trekking, immersioni e natura incontaminata.

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Proseguendo verso sud si incontra Marsala, famosa in tutto il mondo per il vino liquoroso che porta il suo nome. Da qui si può raggiungere anche Mozia, antica colonia fenicia immersa nella laguna dello Stagnone, dove storia e paesaggio si fondono in un contesto unico.

Agrigento e la costa meridionale

Lasciando la zona del trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. La Valle dei Templi rappresenta uno dei complessi archeologici greci meglio conservati al mondo e racconta la grandezza dell’antica Akragas, una delle città più importanti della Magna Grecia. Passeggiare tra il Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone e quello di Ercole al tramonto significa vivere uno dei momenti più emozionanti dell’intero viaggio. Preparatevi, perché non vorrete far altro che scattare foto ricordo.

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Poco distante si trova la celebre Scala dei Turchi, una falesia di marna bianca modellata dal vento e dal mare che, con le sue forme morbide e il colore candido, è diventata una delle immagini simbolo della Sicilia – e davvero una delle zone più belle di tutte, che lascia senza fiato persino i local!

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Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. È uno di quei luoghi dove rallentare il ritmo e assaporare la Sicilia più autentica, magari davanti a un piatto di pesce appena pescato – o a una cassatella fritta piena di ricotta calda!

L’entroterra siciliano

Molti viaggiatori rimangono lungo la costa, ma è nell’entroterra che la Sicilia mostra uno dei suoi volti più sorprendenti. Enna, conosciuta come il “Belvedere di Sicilia”, domina l’isola dall’alto dei suoi quasi mille metri. Dai bastioni del Castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all’Etna nelle giornate più limpide. Poco distante si trova Piazza Armerina, famosa per la Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco, che conserva alcuni dei mosaici romani meglio preservati del mondo. Le celebri “ragazze in bikini”, raffigurate in scene di vita quotidiana, sono ormai diventate uno dei simboli dell’archeologia italiana.

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Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare.

Catania e l’Etna

Proseguendo verso est, il viaggio entra in una Sicilia completamente diversa, più dinamica, aspra, quasi vulcanica non solo nel paesaggio ma anche nel carattere. Catania è una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione: l’eruzione dell’Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Il cuore della città è Piazza del Duomo, dominata dalla Fontana dell’Elefante, simbolo enigmatico e ironico allo stesso tempo. Poco distante si apre la Pescheria, un mercato che è molto più di un luogo di scambio: è un teatro quotidiano fatto di voci, contrattazioni e profumi di mare che raccontano la Sicilia più autentica. Via Etnea, invece, rappresenta la spina dorsale elegante della città, con lo sguardo che, nelle giornate limpide, si perde fino alla cima dell’Etna.

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Ed è proprio il vulcano il vero protagonista di questa tappa. L’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa, offre uno dei paesaggi più spettacolari del Mediterraneo. Salire verso i crateri significa attraversare mondi diversi: vigneti che si alternano a colate laviche, boschi che si trasformano in distese lunari, aria che cambia temperatura e consistenza a ogni chilometro. Ai piedi del vulcano si trovano anche alcune delle cantine più interessanti della Sicilia, dove i vini etnei raccontano il territorio con note minerali e decise. È una zona in cui natura e cultura si fondono in modo quasi perfetto. Lungo la costa, la Riviera dei Ciclopi completa il quadro con Acitrezza e i suoi faraglioni legati al mito di Ulisse e con Acicastello, dove il castello normanno si affaccia direttamente sul mare nero di lava.

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Taormina e la costa ionica

Poco più a nord, la Sicilia si apre su uno dei suoi scenari più simbolici, Taormina. Arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata da viaggiatori di tutto il mondo fin dall’Ottocento.

Il Teatro Greco è il suo simbolo assoluto, un antico anfiteatro che, ancora oggi, regala una delle viste più incredibili d’Europa, con l’Etna da un lato e il mare Ionio dall’altro.

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Scendendo verso il mare si incontra Isola Bella, una piccola riserva naturale collegata alla costa da una sottile lingua di sabbia. Poco distante, Giardini Naxos rappresenta invece la prima colonia greca di Sicilia, oggi località balneare vivace e molto frequentata.

Siracusa e Ortigia

Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai Greci nel VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il Parco Archeologico della Neapolis conserva testimonianze straordinarie, come il Teatro Greco, ancora utilizzato per spettacoli classici, e l’Orecchio di Dionisio, una grotta artificiale dalla forma suggestiva e dall’acustica sorprendente.

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Ma il vero gioiello è Ortigia, il centro storico della città, un’isola nell’isola. Qui il tempo sembra essersi fermato, il Duomo costruito sopra un tempio greco, le piazze luminose, i vicoli in pietra bianca e il mare che entra quasi ovunque nello sguardo creano un equilibrio perfetto tra storia e vita contemporanea.

Poco fuori città, la Riserva di Vendicari rappresenta una delle aree naturali più belle della Sicilia sud-orientale, con spiagge selvagge, antiche tonnare e una grande varietà di fauna migratoria. Più a sud, Marzamemi aggiunge un tocco scenografico unico: si tratta infatto di un piccolo borgo marinaro che al tramonto si trasforma in una cartolina vivente.

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Messina e le Isole Eolie

L’ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo Stretto di Messina separa l’isola dalla Calabria con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo con il suo celebre orologio astronomico, uno dei più complessi al mondo. Da qui si apre anche la porta verso uno degli arcipelaghi più spettacolari del Mediterraneo, le Isole Eolie. Sette isole vulcaniche che raccontano la potenza della natura in forme diverse.

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Lipari è il centro principale, vivace e ricco di storia. Vulcano affascina con le sue fumarole e le terme naturali. Stromboli è un’esperienza quasi primordiale, con il suo vulcano attivo che si accende regolarmente nel cielo notturno.

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Panarea rappresenta invece il lato più elegante e mondano dell’arcipelago, mentre Salina offre paesaggi verdi e rilassati, famosi anche per la produzione della malvasia. Le più piccole Filicudi e Alicudi completano il quadro con un’atmosfera selvaggia e fuori dal tempo.