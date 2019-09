Ryanair, offerte low cost per partire quest’inverno

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta low cost con voli a partire da 14,99 euro per partire tra ottobre e maggio 2020.

I biglietti scontati sono disponibili fino a mezzanotte di domenica 29 settembre. Un’ottima occasione per organizzare le prossime vacanze invernali e addirittura della prossima primavera.

Tra le mete che vi consigliamo c’è Belfast, nell’Irlanda del Nord, la città perfetta per un city break. Dall’importante trascorso navale, ora città giovane a trendy, con una scena culturale tra le più vivaci dell’isola verde, Belfast è una città che ha sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Per chi la visita per la prima volta, il punto di partenza è la City Hall, il municipio degli inizi del XX secolo decorata con imponenti vetrate colorate che illustrano leggende e miti celtici. Da qui si raggiungono, a breve distanza, la Linen Hall Library che ospita la più ampia collezione di libri irlandesi, la Grand Opera House in stile vittoriano, l’Albert Memorial Clocktower, la torre dell’orologio pendente dedicata al principe Alberto.

Ma un viaggio a Belfast non può prescindere da una visita ai famosi murales, da sempre simboli della città. Negli anni recenti la street art è letteralmente sbocciata grazie ad alcuni artisti locali. Un’opportunità per godere della nuova “wall art” di Belfast è di partecipare a uno “street walking tour”, ideato e condotto da artisti che hanno guidato la recente scena locale di arte di strada.

Sempre moderno e affascinante è il Titanic Quarter, il quartiere riqualificato che sorge nel luogo dove prese il largo l’RMS Titanic: il Titanic Belfast, un edificio a forma di nave con nove gallerie distribuite su sei piani che permette di immergersi nell’atmosfera di bordo e rivivere la storia tra mostre interattive e un cinema sottomarino; la SS Nomadic, il tender del transatlantico; l’immenso Titanic’s Dock and Pump-House, dove venne varato. E per concludere in bellezza, perché non concedersi di alloggiare al Titanic Hotel, un albergo costruito attorno alla Drawing Room dov’è stato progettato il Titanic? Ci sono voli diretti dall’aeroporto di Milano Bergamo.

Altra meta perfetta per l’inverno – ma non solo – è Vienna. Mercatini, piste di pattinaggio sul ghiaccio, concerti, ma anche parchi e giardini, per chi va a primavera, e poi musei e caffè dove gustare la tipica Sacher.

Per chi ha già visitato la città austriaca almeno una volta, consigliamo di esplorare il quartiere di Kettenbrückengasse, una zona più periferica ma tutta da scoprire. Qui, lontano dai negozi di souvenir che vendono T-shirt con il volto di Sissi e palle di Mozart, si sono conservati graziosi edifici in stile Biedermeier dove si celano negozi per uno shopping alternativo e dove i mercati di quartiere offrono specialità locali meno conosciute della “Wiener schnitzel” (una sorta di cotoletta alla milanese), che vanno dai formaggi di capra alle olive alle noci Wasabi o ai datteri. Ci sono voli diretti epr Vienna in partenza da Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna e Pisa.