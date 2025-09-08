Grazie alla nuova offerta di Ryanair , potrete raggiungerle anche a prezzi vantaggiosi. Con questa promozione potrete volare tra l’1 settembre e il 31 ottobre 2025 acquistando biglietti da 24,99 euro entro il 30 settembre 2025. La promozione è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. Se state cercando ispirazione, noi vi consigliamo queste destinazioni.

L’Europa è un mosaico di città che non smette mai di sorprendere: ognuna racconta una storia diversa, custodisce un’anima unica e invita a vivere esperienze indimenticabili. Soprattutto in autunno, quando molte di queste mete sono immerse nei colori del foliage e l’atmosfera diventa ancora più suggestiva. Le possibilità sono infinite e ogni tappa ha qualcosa di speciale da offrire, ma non finisce qui.

Da Milano Bergamo a Budapest

Budapest, capitale dell’Ungheria, è una città che incanta in ogni stagione e in autunno regala forse il suo volto più suggestivo. Divisa tra l’elegante Buda e la vivace Pest, è attraversata dal maestoso Danubio, le cui sponde in questo periodo si colorano di sfumature rosse e arancioni. Sul lato orientale, a Pest, pulsa la vita urbana: raffinati ristoranti, locali di street food sempre animati, boutique alla moda e storici caffè dorati. Attraversando l’iconico Ponte delle Catene si raggiunge Buda, la parte collinare e più intima della città, dove vi attendono il fiabesco Castello di Buda e alcune delle terme più celebri d’Europa.

Assolutamente da non perdere sono i popolari Bagni Széchenyi, un complesso che comprende 18 piscine interne ed esterne e si sviluppa intorno a un palazzo in stile neobarocco, e i Bagni Gellért, considerate le più spettacolari. Le terme, un vero capolavoro realizzato in stile Art Nouveau, sono tra le più famose in città.

Da Bologna a Vienna

Vienna è incantevole in autunno: potete raggiungerla facilmente dall'aeroporto di Bologna e, una volta atterrati, godervi le sue atmosfere. Tra le cose da inserire nell'itinerario, un'escursione negli idilliaci vigneti viennesi e nelle osterie, una passeggiata nei parchi e negli zoo o una visita a una delle mostre d'arte o di design autunnali di Vienna. E, ovviamente, una visita al Palazzo Schönbrunn e ai suoi splendidi giardini. Se dovesse fare freddo, non preoccupatevi: basterà rifugiarvi in un café e ordinare una delle tipiche torte austriache. Una coccola autunnale alla quale non potete assolutamente rinunciare.

Da Pescara a Memmingen

Infine, dall'aeroporto di Pescara potete volare in Germania, atterrare all'aeroporto di Memmingen e immergervi nelle atmosfere fiabesche della Baviera. Da questa deliziosa cittadina, infatti, potrete raggiungere facilmente alcuni dei castelli più belli d'Europa, uno su tutti il castello di Neuschwanstein, famoso perché ha ispirato quello della Disney. In questa zona, oltre ai castelli, ci sono anche piccoli paesini da scoprire con un mini viaggio on the road percorrendo la Strada delle Fiabe, oltre che sentieri escursionistici intorno ai laghi, ancora più belli con i colori dell'autunno.