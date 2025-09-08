Le città più belle d’Europa a prezzi scontati: la nuova offerta di Ryanair vi aspetta

Le migliori città in Europa sono ancora più belle se raggiunte con i voli low cost: queste le destinazioni da visitare grazie alla nuova offerta Ryanair

Pubblicato: 8 Settembre 2025 13:48

iStock
Il Castello di Buda in autunno

L’Europa è un mosaico di città che non smette mai di sorprendere: ognuna racconta una storia diversa, custodisce un’anima unica e invita a vivere esperienze indimenticabili. Soprattutto in autunno, quando molte di queste mete sono immerse nei colori del foliage e l’atmosfera diventa ancora più suggestiva. Le possibilità sono infinite e ogni tappa ha qualcosa di speciale da offrire, ma non finisce qui.

Grazie alla nuova offerta di Ryanair, potrete raggiungerle anche a prezzi vantaggiosi. Con questa promozione potrete volare tra l’1 settembre e il 31 ottobre 2025 acquistando biglietti da 24,99 euro entro il 30 settembre 2025. La promozione è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. Se state cercando ispirazione, noi vi consigliamo queste destinazioni.

