Sconti flash e destinazioni da sogno: regalatevi una vacanza di scoperte tra città affascinanti, tramonti dorati e luci natalizie

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Visitare ora Budapest approfittando della promozione Ryanair

Voglia di volare via, anche solo per un weekend? Di respirare aria nuova, scoprire città vibranti e godervi tutto il fascino dell’autunno? Questa è la vostra occasione: Ryanair lancia una promozione flash da non perdere.

Solo per pochi giorni, potete approfittare di tariffe super scontate e risparmiare un 20% extra con il codice FSALE20P. utilizzando il coupon si può prenotare entro il 30 settembre voli dall’1 ottobre al 18 dicembre 2025 approfittando sia di tutto il fantastico periodo autunnale che dell’atmosfera natalizia dei mercatini.

Da Milano Bergamo a Londra

Serve il passaporto, ma con un prezzo a meno di 14 euro volare da Milano a Londra è un’occasione da non perdere. Camden Town vi accoglie tra mercatini vintage, cibo street da ogni angolo del mondo e quell’energia creativa che rende Londra unica. Pianificate una passeggiata a Hyde Park, con le foglie dorate che scricchiolano sotto i piedi, una sosta per un caffè caldo e la sensazione di vivere in un film autunnale.

Non possono mancare le tappe iconiche: Big Ben, Tower Bridge, London Eye, e un po’ di shopping sfrenato a Oxford Street o nei magazzini di Harrods. Se partite verso dicembre, Londra si trasforma in un sogno: luci natalizie ovunque, piste di pattinaggio, e i mercatini di Natale più iconici, come quello a Winter Wonderland.

iStock

Da Roma a Marsiglia

Con voli da Roma a Marsiglia a partire da circa 20 euro, potete immergervi in un mix perfetto di cultura, mare e buon cibo. Camminate lungo il pittoresco Vieux-Port, ammirando le barche colorate e assaporando l’atmosfera rilassata del Mediterraneo.

Addentratevi tra le stradine del quartiere Le Panier, un labirinto di vicoli, murales e botteghe artigiane, dove respirare la vera anima marsigliese. L’autunno è il momento perfetto per scoprirla: il clima è dolce, le giornate ancora luminose e i tramonti sul mare vi lasceranno senza fiato. Approfittate dei ponti festivi di ottobre e novembre per un weekend lungo tra arte e sapori, gustando la celebre bouillabaisse in riva al porto.

E a dicembre, la città si veste di festa con i mercatini provenzali, le luminarie eleganti e le tradizioni natalizie più autentiche del sud della Francia.

Da Bari a Budapest

Con voli da Bari a partire da soli 21 euro, potete scoprire una delle capitali più romantiche d’Europa. Attraversata dal maestoso Danubio, la Budapest unisce eleganza e storia: da una parte Buda, con le sue colline e il Castello, dall’altra Pest, vivace e moderna.

Passeggiate sul Ponte delle Catene, ammirate il Parlamento illuminato e rilassatevi nelle acque calde dei bagni termali Széchenyi, perfetti per le giornate più fresche. In autunno, la città si riempie di colori dorati e rosso fuoco, creando panorami da cartolina e un’atmosfera accogliente e romantica.

Puntate anche sulle promo con date per dicembre: proprio in questo periodo potrete godervi la magia dei mercatini di Natale, assaggiando vin brulé, facendo shopping e ovviamente vivendo a pieno l’atmosfera del periodo. Budapest conquista tutti grazie alla sua architettura da fiaba e ai panorami mozzafiato ma soprattutto con i prezzi competitivi dei voli e il costo accessibile di pasti e hotel.