iStock Palazzo del Parlamento, Bucarest

Ryanair ha lanciato una nuova promo flash da prendere al volo. Con questa offerta speciale, disponibile solo entro il 22 gennaio 2026, è possibile accedere a tariffe che partono da 16,99 euro per numerose tratte dall’1 febbraio al 30 aprile 2026.

Ecco qui tre esempi di destinazioni perfette per un’esperienza di viaggio indimenticabile sfruttando questa promo lampo di Ryanair.

Vilnius: un gioiello barocco da scoprire

Vilnius è la suggestiva capitale della Lituania, una città che unisce perfettamente storia, architettura e atmosfere vivaci. Passeggiando per il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si rimane affascinati da un mix di stili architettonici che vanno dal gotico al barocco, passando per palazzi classici e angoli pittoreschi che raccontano secoli di storia.

La città vecchia è un labirinto di viuzze che invitano a esplorare chiese antiche, caffè accoglienti e piazze animate, mentre le aree più moderne propongono ristoranti e locali di tendenza dove assaggiare specialità locali e internazionali.

Vilnius è anche una meta perfetta per gli amanti della cultura: musei, gallerie d’arte e teatri sono dislocati in tutta la città e offrono opportunità di scoperta in ogni stagione. Per chi ama i panorami mozzafiato, imperdibile la salita sulla Torre di Gediminas, da dove godere di una vista spettacolare sulla città.

Con la promo flash Ryanair, si può volare da Milano Bergamo a Vilnius, ad esempio il 12 febbraio, con un prezzo che parte da 16,99 euro.

iStock

Budapest: la perla del Danubio che incanta

Budapest, la “Perla del Danubio”, è una delle capitali europee più affascinanti, dove storia, cultura e vita moderna si fondono armoniosamente sulle rive del fiume Danubio.

Divisa in due parti – Buda e Pest – la città offre panorami spettacolari, splendidi edifici storici e una varietà di esperienze culturali. Il Parlamento Ungherese è una delle attrazioni più famose, con la sua imponente facciata neogotica mentre le terme storiche come Széchenyi e Gellért rappresentano il cuore del benessere locale e un’esperienza imperdibile per i viaggiatori.

Budapest è anche una città molto dinamica, con mercati, bistrot e caffè dove assaggiare la cucina ungherese. Di sera, i famosi ruin bar della città offrono un’atmosfera unica, con locali ricavati in edifici abbandonati trasformati in spazi di socializzazione.

Grazie alla promo flash, si può partire da Bologna verso Budapest con un volo a tariffe davvero economiche: per esempio, l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, i biglietti si trovano a partire da 16,99 euro.

iStock

Bucarest: tra storia e modernità da vivere

Bucarest, la capitale della Romania, è una città sorprendente che combina la grandiosità degli edifici storici con un ritmo urbano moderno. Spesso soprannominata la “Piccola Parigi”, Bucarest offre ampi boulevard, piazze eleganti e un’architettura stile Belle Époque e liberty, oltre a quartieri più contemporanei con bar alla moda, boutique e locali notturni.

Una delle attrazioni principali è il Palazzo del Parlamento, uno degli edifici più grandi al mondo. I musei, i parchi e i teatri di Bucarest riflettono una vivace scena culturale, mentre i ristoranti e i locali della città propongono sapori tipici e internazionali da gustare durante il viaggio.

Con la promo flash Ryanair si può raggiungere questa capitale da Catania con ottime tariffe: ad esempio, il 22 aprile i voli partono da 20 euro.