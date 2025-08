iStock Comino, isola di Malta

Non tutti, nel mese di agosto, andranno in vacanza. C’è chi, alle spiagge affollate e alle alte temperature, preferisce l’aria frizzante e i colori vivaci dell’autunno da vivere con tante attività all’aperto: che si tratti di scoprire una capitale europea o di fare escursioni per ammirare il foliage. L’autunno è anche il periodo del raccolto, quindi le mete migliori per una vacanza includono anche le regioni vinicole!

Se fate parte di questa categoria di viaggiatori, Ryanair ha lanciato una nuova offerta flash perfetta per voi. Con questa promozione potrete volare tra il 1 settembre e il 30 ottobre 2025 acquistando biglietti da 19,99 euro entro il 7 agosto 2025. La promozione è attiva fino alla mezzanotte di domani ed è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. State cercando ispirazione? Noi vi consigliamo queste destinazioni!

Da Venezia (Treviso) a Bucarest

Volete scoprire una capitale europea? Per l’autunno vi consigliamo Bucarest, la capitale della Romania. È una città vibrante che offre il mix perfetto tra la vivacità dei suoi club all’avanguardia, ristoranti e boutique e la calma dei suoi parchi, dove ammirare grandi ville ottocentesche e vecchi edifici fatiscenti. Durante il vostro viaggio potrete visitare i monumenti dell’era comunista, come il Palazzo del Parlamento di Ceaușescu, e ammirare alcuni degli eccellenti musei e l’architettura unica della città.

Se avete più giorni, potete partecipare a un tour organizzato o noleggiare un’auto per raggiungere la vicina Brașov e il Castello di Bran. D’altronde ci avviciniamo ad Halloween, quindi quale meta migliore dove partire se non la Transilvania, madrepatria di Dracula?

Da Bologna a Marsiglia

Ottobre è il momento ideale per scoprire Marsiglia con uno sguardo più intimo e autentico. In questo periodo è meno affollata, ma il mare resta sorprendentemente caldo, invitando i turisti a godersi un ultimo tuffo fuori stagione. In città, ottobre è anche il mese delle Journées Européennes du Patrimoine, durante le quali si aprono le porte di palazzi storici, chiese nascoste e musei come il MUCEM e la Vieille Charité, con mostre e visite guidate spesso gratuite.

Nei dintorni, invece, raggiungete le colline di Cassis e Bandol, animate dalla vendemmia. Questa è l’occasione perfetta per degustare vini locali immersi in paesaggi mozzafiato.

Da Catania a Malta

I mesi di settembre e ottobre rappresentano il periodo perfetto per una vacanza a Malta. I turisti diminuiscono, permettendovi di scoprire questa destinazione con più tranquillità, mentre il caldo torrido tipico di luglio e agosto non c’è quasi più, lasciando spazio a quelle temperature piacevoli che consentono di fare un bel bagno in mare e poi, nel tardo pomeriggio, esplorare i vicoli delle sue città storiche.

Tra le tappe da inserire nel vostro itinerario, ovviamente, c’è La Valletta, ma anche M’dina, l’antica Capitale di Malta denominata la città silente, con tanto di cartelli appesi sui muri dei palazzi che invitano al silenzio, e Rabat, antica residenza delle nobili famiglie maltesi. Se avete più giorni a disposizione, consigliamo anche le tre affascinanti città fortificate di Senglea, Cospicua e Vittoriosa (o Birgu), che permettono di approfondire la storia di questo arcipelago.