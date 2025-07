Amate viaggiare fuori stagione? Allora questa nuova offerta flash di Ryanair è perfetta per voi: tanti biglietti scontati per volare a settembre e ottobre

iStock La spiaggia di Lalaria a Skiathos

C’è chi d’estate preferisce fare viaggi di prossimità e lasciare la scoperta di altre destinazioni, magari fuori dall’Italia, per i periodi di bassa stagione. D’altronde, i vantaggi possono essere diversi: le temperature sono meno alte, i prezzi si abbassano e, in determinate località, c’è sicuramente meno folla. Se anche voi amate viaggiare in questi periodi, c’è una buona notizia: Ryanair ha lanciato una nuova offerta flash da sfruttare per pianificare le vostre prossime vacanze.

Con la promozione “Prenota subito e organizza più tardi”, utilizzando il codice FSALE10P otterrete il 10% di sconto sui voli dal 1 settembre al 31 ottobre 2025. La promozione, attiva fino alla mezzanotte del 17 luglio 2025, è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località.

Avete bisogno di ispirazione? Noi vi consigliamo queste destinazioni e gli aeroporti dai quali partire!

Da Milano Bergamo a Skiathos

Le ferie sono finite per la maggior parte delle persone, ma non per voi se avete prenotato un volo verso l’isola greca di Skiathos, lo scintillio verde smeraldo delle Sporadi. È un’isola lussureggiante, contraddistinta da un’atmosfera vivace dove, fidatevi, anche a metà settembre è possibile respirare l’energia dell’estate.

Rilassatevi sulla splendida spiaggia di Lalaria, uno dei simboli che hanno reso celebre Skiathos, e nuotate nelle sue acque cristalline, oppure nella spiaggia di Koukounaries, rinomata per la sua sabbia dorata e apparentemente infinita, considerata una delle più belle dal punto di vista naturalistico del Mediterraneo. È abbracciata da una fitta pineta, dietro la quale si trova il lago Strofilias, un habitat unico che ospita una varietà di uccelli rari.

Non solo spiagge, potete visitare anche un’antica fortezza veneziana, il castello di Castro o le tante grotte da scoprire con un tour in barca.

Da Napoli a Bucarest

Se alle mete di mare preferite destinazioni più in linea con le atmosfere autunnali in arrivo, vi consigliamo di volare a Bucarest. Una volta scoperta la capitale della Romania, potete noleggiare un’auto o partecipare a un tour organizzato per avventurarvi tra i castelli della Transilvania.

Una tappa da non perdere è sicuramente la città di Brașov e il vicino castello di Bran, conosciuto soprattutto come il “castello di Dracula”. Questo potrebbe essere il castello più famoso, ma non l’unico. Meritano una visita anche il castello di Peleș e il meraviglioso Castello dei Corvino, con il suo ponte di legno, un fossato e le guglie gotiche.

Da Bari a Porto

I mesi di settembre e ottobre sono perfetti anche per volare a Porto: non solo per visitare questa splendida città del Portogallo, ma anche per scoprirne i dintorni. Il nostro consiglio è quello di atterrare a Porto, trascorrere un paio di giorni alla scoperta delle sue bellezze e noleggiare un’auto per raggiungere la vicina Douro Valley. Questa è la regione vinicola famosa in tutto il mondo per la produzione del vino liquoroso porto.

Potete scoprirla in diversi modi, prenotando una crociera sul fiume Douro, così da ammirare i vigneti collinari dall’acqua, o partecipando a una degustazione dei vini e dei prodotti tipici.