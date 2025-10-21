Autunno in viaggio: l’offerta Ryanair per una vacanza da sogno in Europa e non solo

L'offerta flash di Ryanair vi farà volare dal 23 ottobre al 18 dicembre 2025 a prezzi scontati: scoprite le mete più belle da raggiungere in Europa e non solo

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 21 Ottobre 2025 09:56

iStock
Anche Marrakesh tra le mete da raggiungere con l'offerta Ryanair

Le feste potrebbero non essere proprio dietro l’angolo, ma anche l’autunno è il periodo ideale per raggiungere alcune delle città più belle d’Europa e luoghi al caldo non troppo lontani.

Se siete d’accordo con noi, sarete felici di sapere che Ryanair ha appena lanciato un’offerta flash davvero imperdibile. Prenotando entro il 22 ottobre 2025, potrete volare tra il 23 ottobre e il 18 dicembre 2025 con tariffe a partire da 14,99 e 16,99 euro, perfette per un weekend.

Dando un’occhiata all’offerta, noi di SiViaggia abbiamo selezionato alcune destinazioni irresistibili!

