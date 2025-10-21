Se siete d’accordo con noi, sarete felici di sapere che Ryanair ha appena lanciato un’ offerta flash davvero imperdibile. Prenotando entro il 22 ottobre 2025 , potrete volare tra il 23 ottobre e il 18 dicembre 2025 con tariffe a partire da 14,99 e 16,99 euro , perfette per un weekend.

Le feste potrebbero non essere proprio dietro l’angolo, ma anche l’autunno è il periodo ideale per raggiungere alcune delle città più belle d’Europa e luoghi al caldo non troppo lontani.

Da Trieste a Berlino

Trentasei anni dopo la caduta del Muro di Berlino, l'inebriante mix di grinta, cultura ed espressione artistica della capitale tedesca, una reazione alla repressione storica subita, l'ha resa una delle città più dinamiche del mondo. Trascorrere un weekend a Berlino significa vivere un mix di esperienze diverse che, proprio nelle loro differenze, raccontano l'identità più entusiasmante della città.

Fate una passeggiata tranquilla per ammirare i palazzi prussiani, avventuratevi nei bunker dell'era nazista, visitate la East Side Gallery, la galleria a cielo aperto più lunga del mondo, e lasciatevi travolgere dalla musica techno nei locali notturni più famosi. Se volate a Berlino nel weekend, la domenica non dimenticate di fare un salto al Mauerpark Flea Market, dove tra stand dell'usato e café, viene organizzata anche un'incredibile sessione di karaoke!

iStock

Da Bologna a Bucarest

Se volete immergervi nelle atmosfere 'spettrali' di Halloween, atterrate a Bucarest, noleggiate un'auto e trascorrete il vostro viaggio alla scoperta della Transilvania, dei siti storici e dell'affascinante cultura e mitologia del Paese. Fate tappa a Brasov, incastonata ai margini dei Carpazi Meridionali, la sesta città più grande della Romania è ricca di storia che risale al XIII secolo ed è facilmente visitabile a piedi.

Ovviamente, nel vostro itinerario non può mancare uno dei luoghi d'interesse più rinomati del Paese, il Castello di Bran, ampiamente conosciuto come il Castello di Dracula. La storia del castello risale al 1226 e nel corso dei secoli è stato la dimora di numerosi personaggi significativi, inclusi i membri della famiglia allargata di Re Carlo III e la Regina Maria di Romania (moglie di Re Ferdinando I), cugina del suo bisnonno, Re Giorgio V.

Il castello è notoriamente legato al classico sui vampiri di Bram Stoker, Dracula, ispirato a Vlad l'Impalatore, che detenne il potere dal 1431 al 1476, sebbene non ci siano prove che suggeriscano che abbia mai risieduto nel castello.

Da Milano Malpensa a Marrakesh

Infine, se cercate atmosfere più calde, vi consigliamo di sfruttare l'offerta Ryanair e di raggiungere Marrakesh. Perdetevi nella sua labirintica Medina medievale e avventuratevi nelle zone più moderne, rinfrescatevi nei suoi giardini botanici o con una fuga nel deserto: le cose da fare, qui, sono davvero tantissime. Tra le esperienze da provare vi consigliamo anche l'hammam, un rito che dura da migliaia di anni, i workshop dedicati alla ceramica e una visita a Le MAP Marrakech.

Quest'ultimo viene lasciato solitamente fuori dai classici itinerari turistici: situato nel quartiere della Kasbah, questo gioiello architettonico ospita più di 3000 pezzi tra gioielli, ornamenti, abiti e tessuti, raccolti dai suoi fondatori.