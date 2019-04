Parc Güell, una delle migliori opere architettoniche di Gaudí a Barcellona

Se vi trovate a Barcellona, per Pasqua ma non solo, Parc Güell è una delle località perfette dove concedersi un momento di relax durante la visita della città. Progettato agli inizi del Novecento dall’architetto, è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni Mondiali dell’umanità dell’UNESCO ed è uno dei simboli di Barcellona. Il 90% del parco, che comprende la parte più naturalistica si può visitare gratuitamente, mentre per quella monumentale bisogna pagaremolto accessibile, circa 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini. Meglio però prenotare online per evitare code all'ingresso.