Breslavia: storia, colori e atmosfera polacca

Breslavia - Wrocław in polacco - è una gemma culturale nel cuore della Polonia, perfetta per un weekend ricco di storia e fascino.

Questa città, con temperature primaverili gradevoli, sorprende con il suo centro storico dai colori pastello, dominato dall'elegante Piazza del Mercato - Rynek, fiancheggiata da edifici rinascimentali, gotici e barocchi e tanti locali.

Breslavia - detta la Venezia della Polonia - è attraversata da un labirinto di canali pittoreschi ed è anche famosa per le sue isole (12) e ponti (oltre 100) che le conferiscono un’atmosfera unica tra architettura e natura.

Passeggiare lungo le rive dell’Oder è un’esperienza rilassante e suggestiva, soprattutto al tramonto, quando i riflessi dell’acqua catturano i colori pastello della città. Da non perdere la Cattedrale di San Giovanni Battista, simbolo della città, e le opere d’arte moderne sparse nei musei e gallerie locali.

Grazie alla promozione flash di Ryanair a marzo si può volare da Pescara a Breslavia a partire da 16,99 euro.

Linz: musica, cultura e un lungofiume suggestivo

Linz, situata sulle rive del Danubio in Austria, è una destinazione elegante e stimolante che unisce arte, musica e architettura. Capitale Europea della Cultura nel 2009, Linz offre musei contemporanei come l'Ars Electronica Center (museo del futuro), spazi creativi e un centro storico barocco compatto e piacevole da esplorare a piedi.

Il lungofiume del Danubio è il luogo ideale per una passeggiata panoramica o per rilassarsi in uno dei tanti caffè con vista sull’acqua. Colori vivaci, eventi culturali e un mix tra modernità e tradizione rendono Linz una meta alternativa fuori dai circuiti turistici più affollati.

A marzo si trovano voli scontati da Bari a Linz a partire da 16,99 euro.

iStock

Birmingham: moderna, mercati e vita notturna

Per un’esperienza urbana britannica diversa dalle solite mete conosciute, Birmingham è l’alternativa perfetta. Questa città del Regno Unito combina quartieri storici con vivaci aree contemporanee, ricche di negozi, ristoranti e bar innovativi.

Il Jewelry Quarter, ad esempio, è un quartiere storico affascinante dove scoprire artigianato e design, mentre i canali di Birmingham regalano scorci tranquilli per piacevoli passeggiate o lente navigazioni.

Birmingham è anche una destinazione ideale per gli amanti del cibo, grazie ai suoi mercati e alle cucine internazionali che riflettono la diversità culinaria della città.

Sul sito Ryanair abbiamo scovato un prezzo ancora più basso della promozione: volare da Verona a Birmingham a marzo costerà solo 14,99 euro.