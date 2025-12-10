Tante mete affascinanti con atmosfere uniche, città storiche e panorami spettacolari a tariffe sorprendentemente basse e convenienti con la promo Ryanair

iStock Teatro dell'Opera di Oslo

La nuova offerta lampo di Ryanair porta una ventata di entusiasmo tra i viaggiatori che amano concedersi una fuga improvvisa di inizio anno. La promozione mette a disposizione diverse tratte con tariffe davvero competitive, rendendo questo periodo dell’anno uno dei più convenienti per prenotare un viaggio.

Voli in partenza da tantissimi aeroporti italiani con tariffe a partire da 16,99 euro. La prenotazione va fatta entro l’11 dicembre 2025 per viaggiare tra l’08 gennaio 2026 e il 28 febbraio 2026.

Ecco tre proposte di viaggio da prendere al volo.

Da Milano Bergamo a Oslo: verso il Nord dei sogni

Oslo in Norvegia è una città che conquista per il suo equilibrio tra natura, architettura contemporanea e tradizioni nordiche. Durante l’inverno offre un’atmosfera affascinante, con luci calde che illuminano le strade e un ritmo di vita rilassato ma ricco di iniziative culturali.

Dai musei dedicati all’arte (come il Museo Munch e il Museo Nazionale dove ammirare diverse versioni della famosa opera L’Urlo” di Edvard Munch) e alla storia marittima (come il Norsk Maritimt Museum) ai quartieri moderni affacciati sul fiordo, la capitale norvegese unisce modernità (da non perdere la futuristica Opera House) e autenticità.

È la meta ideale per chi ama scoprire città super organizzate e immerse in paesaggi spettacolari. Grazie alla promo Ryanair, in alcune date di gennaio (10,13, 17,20) è possibile volare da Milano Bergamo a Oslo Torp da 16,99 euro, un’occasione perfetta per vivere qualche giorno nella magia del Nord Europa.

Da Roma Ciampino a Bratislava: una favola sul Danubio

Bratislava è la piccola capitale della Slovacchia ricca di carattere, dove storia e modernità convivono armoniosamente. Il suo centro storico, compatto e facilmente esplorabile a piedi, accoglie piazze eleganti, edifici barocchi e scorci pittoreschi che sembrano usciti da una cartolina.

A Bratislava c’è addirittura una chiesa le cui facciate sono blu turchese. Passeggiare tra le sue vie permette di scoprire caffè tradizionali, locali moderni e un’atmosfera tranquilla ma vivace.

Il Castello di Bratislava, situato su una collina panoramica, regala una vista splendida sulla città e sul Danubio. Per chi desidera una meta vicina e affascinante, l’offerta Ryanair consente di volare da Roma Ciampino verso Bratislava in alcune date di gennaio e febbraio con tariffe che partono da soli 16,99 euro.

iStock

Da Bologna a Porto: tra colori e maree di emozioni

Porto in Portogallo è una città che seduce con la sua anima autentica, fatta di vicoli tortuosi, case colorate e un patrimonio culturale profondamente legato al fiume Douro.

È una destinazione perfetta per chi cerca buon cibo, vini eccellenti, panorami romantici e un centro storico ricco di storia e tradizione. L’inverno a Porto è dolce e permette di vivere la città con calma, tra cantine storiche (dove degustare il porto, vino liquoroso), mercati vivaci e lunghe passeggiate nella Ribeira.

Una tappa da non perdere è quella alla Igreja de Santo Ildefonso, una chiesa la cui facciata è adornata da oltre 11.000 piastrelle di azulejos. Con la promozione attuale, il volo da Bologna verso Porto offre in alcune date un prezzo davvero imperdibile: il 12 gennaio si vola infatti da soli 16,99 euro, una cifra perfetta per programmare il primo viaggio del 2026.