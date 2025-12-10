Lasciati ispirare dal cielo: 3 mete imperdibili fuori stagione con la nuova offerta Ryanair

Tante mete affascinanti con atmosfere uniche, città storiche e panorami spettacolari a tariffe sorprendentemente basse e convenienti con la promo Ryanair

Teatro dell'Opera di Oslo

La nuova offerta lampo di Ryanair porta una ventata di entusiasmo tra i viaggiatori che amano concedersi una fuga improvvisa di inizio anno. La promozione mette a disposizione diverse tratte con tariffe davvero competitive, rendendo questo periodo dell’anno uno dei più convenienti per prenotare un viaggio.

Voli in partenza da tantissimi aeroporti italiani con tariffe a partire da 16,99 euro. La prenotazione va fatta entro l’11 dicembre 2025 per viaggiare tra l’08 gennaio 2026 e il 28 febbraio 2026.

Ecco tre proposte di viaggio da prendere al volo.

Da Milano Bergamo a Oslo: verso il Nord dei sogni

Oslo in Norvegia è una città che conquista per il suo equilibrio tra natura, architettura contemporanea e tradizioni nordiche. Durante l’inverno offre un’atmosfera affascinante, con luci calde che illuminano le strade e un ritmo di vita rilassato ma ricco di iniziative culturali.

Dai musei dedicati all’arte (come il Museo Munch e il Museo Nazionale dove ammirare diverse versioni della famosa opera L’Urlo” di Edvard Munch) e alla storia marittima (come il Norsk Maritimt Museum) ai quartieri moderni affacciati sul fiordo, la capitale norvegese unisce modernità (da non perdere la futuristica Opera House) e autenticità.

È la meta ideale per chi ama scoprire città super organizzate e immerse in paesaggi spettacolari. Grazie alla promo Ryanair, in alcune date di gennaio (10,13, 17,20) è possibile volare da Milano Bergamo a Oslo Torp da 16,99 euro, un’occasione perfetta per vivere qualche giorno nella magia del Nord Europa.

Da Roma Ciampino a Bratislava: una favola sul Danubio

Bratislava è la piccola capitale della Slovacchia ricca di carattere, dove storia e modernità convivono armoniosamente. Il suo centro storico, compatto e facilmente esplorabile a piedi, accoglie piazze eleganti, edifici barocchi e scorci pittoreschi che sembrano usciti da una cartolina.

A Bratislava c’è addirittura una chiesa le cui facciate sono blu turchese. Passeggiare tra le sue vie permette di scoprire caffè tradizionali, locali moderni e un’atmosfera tranquilla ma vivace.

Il Castello di Bratislava, situato su una collina panoramica, regala una vista splendida sulla città e sul Danubio. Per chi desidera una meta vicina e affascinante, l’offerta Ryanair consente di volare da Roma Ciampino verso Bratislava in alcune date di gennaio e febbraio con tariffe che partono da soli 16,99 euro.

Offerta flash Ryanair di dicembre 2025
Centro urbano di Bratislava

Da Bologna a Porto: tra colori e maree di emozioni

Porto in Portogallo è una città che seduce con la sua anima autentica, fatta di vicoli tortuosi, case colorate e un patrimonio culturale profondamente legato al fiume Douro.

È una destinazione perfetta per chi cerca buon cibo, vini eccellenti, panorami romantici e un centro storico ricco di storia e tradizione. L’inverno a Porto è dolce e permette di vivere la città con calma, tra cantine storiche (dove degustare il porto, vino liquoroso), mercati vivaci e lunghe passeggiate nella Ribeira.

Una tappa da non perdere è quella alla Igreja de Santo Ildefonso, una chiesa la cui facciata è adornata da oltre 11.000 piastrelle di azulejos. Con la promozione attuale, il volo da Bologna verso Porto offre in alcune date un prezzo davvero imperdibile: il 12 gennaio si vola infatti da soli 16,99 euro, una cifra perfetta per programmare il primo viaggio del 2026.

Dove andare con la nuova promo Ryanair di dicembre 2025
Igreja de Santo Ildefonso a Porto

