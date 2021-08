Ryanair lancia la nuova offerta flash per volare a settembre

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova offerta last minute da cogliere al volo. Prenotando sul sito della compagnia aerea low cost entro la mezzanotte del 19 agosto, si avrà l’opportunità di accaparrarsi posti a partire da 9,99 euro per viaggiare dal 1° al 30 settembre 2021.

I viaggiatori che stanno già pensando di regalarsi una fuga di fine estate, possono beneficiare di queste tariffe convenienti e partire per una vacanza settembrina, approfittando di numerosi posti disponibili e un’ampia scelta di destinazioni italiane ed europee, perfette anche per un weekend da trascorrere in una città d’arte o in una località di mare.

Dagli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa, ad esempio, si possono prenotare biglietti a partire da 9,99 euro per Atene, Corfù e Kalamata in Grecia, Oslo in Norvegia, Barcellona, Valencia e Palma in Spagna, o la romantica Parigi, un sogno in tutte le stagioni dell’anno.

Da Roma Ciampino e Roma Fiumicino, alle stesse convenienti tariffe partono voli per destinazioni ambite come Malta, richiamo turistico per le sue attrazioni storiche e culturali e i paesaggi da sogno. E a settembre da qui si possono raggiungere a prezzi stracciati anche Londra, Marrakech e alcune delle isole più belle della Grecia, tra cui Rodi, la perla più grande del Dodecaneso, famosa per le località balneari e le antiche rovine.

A partire da 9,99 euro si può volare con Ryanair, a settembre, anche a Marsiglia, da diversi aeroporti, come quello di Alghero, da cui per la stessa cifra si raggiunge l’affascinante Bucarest in Romania e diverse città italiane, ad esempio Bologna, Pisa e Venezia. Chi si mette in viaggio da Brindisi, può approfittare delle suddette tariffe per visitare tante mete imperdibili, come Vienna, città moderna e dinamica dalle diverse anime, che affascina i turisti di tutto il mondo per il suo patrimonio artistico e architettonico e le atmosfere da sogno.

Dall’aeroporto di Napoli, invece, c’è l’occasione imperdibile di un volo di solo andata a 9,99 euro per Edimburgo, magica e suggestiva capitale della Scozia, inserita tra i siti patrimonio dell’umanità Unesco. E ancora tante destinazioni italiane da raggiungere dagli aeroporti di Palermo e Catania, Torino, Trieste, Trapani, Pisa, Cagliari o Venezia.

Con un pizzico di fortuna, i più veloci riusciranno ad accaparrarsi un volo verso la destinazione dei propri sogni, da raggiungere a settembre. L’offerta, ricordiamo, è valida solo nella giornata di giovedì 19 agosto.