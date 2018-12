Ryanair: al via la vendita di biglietti per eventi sportivi

editato in: da

Biglietti aerei e tagliandi per eventi sportivi e culturali. L’offerta garantita da Ryanair si amplia notevolmente.

Ryanair ha deciso di ampliare in maniera notevole il proprio servizio Tickets, lanciando apertamente una sfida ad altre agenzie impegnate nella vendita di tagliandi. L’idea è quella di combinare al meglio le proposte di volo con alcuni grandi eventi sportivi, che potrebbero spingere numerosi passeggeri a lasciare i propri confini. Saranno dunque in vendita biglietti per le gare di calcio di Liga (Spagna) e Ligue 1 (Francia).

Ha avuto inizio una proficua collaborazione con Coras, che riguarda non soltanto gli eventi sportivi. Questi ovviamente sono quelli che sul web hanno riscosso particolare attenzione da parte del grande pubblico. A loro si aggiungono spettacoli teatrali e attrazioni turistiche, comprendendo 19 Paesi europei. Recandosi sulla pagina Ryanair Tickets, sul sito ufficiale della compagnia aerea low-cost, si potranno combinare agevolmente voli ed eventi, selezionando con cura le date di partenza e gli orari d’arrivo, affidandosi anche ai consigli automatizzati del sistema.

Risultano già acquistabili i biglietti per le gare di calcio di Atletico Madrid, Malaga ed Espanyol in Liga, Roulouse in Ligue 1. Nelle prossime settimane l’offerta verrà però implementata, con l’aggiunta di ulteriori gare di calcio e rugby. Il sito propone 10 lingue differenti, così da favorire acquisti da svariati Paesi, con otto valute indicate: euro, sterline, dirham, dollari, corone norvegesi, corone svedesi, corone danesi e zloty polacco. Ulteriori valute, così come offerte, saranno aggiunte al catalogo nei prossimi mesi.

In merito alla collaborazione con Coras si è espresso Greg O’Gorman, director of ancillary di Ryanair: “Intendiamo aggiungere ulteriori servizi al nostro Ryanair Tickets, così da garantire l’opportunità ai nostri clienti d’acquistare biglietti per alcuni tra i principali eventi sportivi in Europa. Dal profilo My Ryanair si avrà accesso a prezzi vantaggiosi, in aggiunta ai tanti eventi già disponibili, come le visite alla Tour Eiffel, al Colosseo o gli spettacoli come Il RE Leone, WIcked e Aladdin”.

Si è soliti acquistare i biglietti aerei dopo aver preso quelli di un evento, considerando come questi ultimi siano decisamente più a rischio "sold out". L'idea è quella di conciliare al meglio queste due fasi, offrendo notevoli sconti alla clientela in tutta Europa.