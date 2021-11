Altro che Rovaniemi, il villaggio di Babbo Natale è in Italia

Chi non ha mai sognato di recarsi a Rovaniemi, la città ufficiale di Babbo Natale in Lapponia, durante le festività natalizie? Quest’anno, grazie all’allentamento delle misure restrittive per il Covid-19, non ci sarà bisogno di fare un viaggio così lungo, perché la magia del villaggio di Natale sarà a pochi passi da casa.

Tra i diversi villaggi e mercatini di Natale, ne abbiamo selezionato alcuni che intratterranno chiunque ami questa festività con eventi, sagre, giochi e momenti speciali.

Il Magico Paese di Natale a Govone

È uno degli eventi più attesi in Piemonte, e quest’anno con la 15esima edizione trasformerà la città di Govone, in provincia di Cuneo, in un immenso villaggio di Babbo Natale. A partire dal 13 novembre fino al 19 dicembre 2021, tutti i sabati e le domeniche dalle 10.00 alle 20.00 laboratori, attrazioni, giochi e divertimento a tema Natale.

A soli 20 minuti di macchina, sono stati predisposti i mercatini nella cittadina di Asti, inclusi nella classifica dei mercatini di Natale più belli d’Europa.

Tra gli eventi di punta:

il musical La Casa di Babbo Natale presso il Castello di Govone, con ingresso ogni 15 minuti

presso il Castello di Govone, con ingresso ogni 15 minuti la Scuola per gli Elfi nei Giardini del Castello, un percorso di giochi di un’ora che ha come scopo il reclutamento di elfi che dovranno aiutare Babbo Natale

nei Giardini del Castello, un percorso di giochi di un’ora che ha come scopo il reclutamento di elfi che dovranno aiutare Babbo Natale il Festival del Cibo le ricette del Natale…in famiglia! un cooking show con lo chef Diego Bongiovanni, in cui si potranno assaggiare le più buone ricette del Natale

Dal Borgo al Castello, nel fatato carosello a Priverno

La cittadina di Priverno, in provincia di Latina, si colora di luci dal 3 dicembre al 9 gennaio 2022 con le installazioni luminose, che scandiranno un percorso realizzato per incantare lo spettatore e farlo sentire all’interno di un villaggio di Natale.

Moltissimi gli eventi artistici, culturali, di svago organizzati dal comune che hanno come obiettivo quello di riunire la comunità per festeggiare il senso profondo e autentico del Natale.

Svicolando Winter, animazione, spettacoli e presepi fra i vicoli della città

animazione, spettacoli e presepi fra i vicoli della città Babbo Running , la corsa solidale degli atleti che intraprenderanno una staffetta colorata di cappelli rossi

, la corsa solidale degli atleti che intraprenderanno una staffetta colorata di cappelli rossi Villaggio di Ghiaccio in cui pattinare e volteggiare insieme ad amici e familiari

in cui pattinare e volteggiare insieme ad amici e familiari il Fantastico Villaggio degli Elfi un mondo incantato in cui fare la conoscenza degli aiutanti di Babbo Natale

un mondo incantato in cui fare la conoscenza degli aiutanti di Babbo Natale Il Castello di San Martino in cui rimanere estasiati dai percorsi di luminarie

Magie di Natale ad Avezzano

Torna la 3° edizione delle Magie di Natale ad Avezzano (L’Aquila), nella piazza centrale del paese dal 3 dicembre al 9 gennaio 2022.

Fra i più di 50 eventi organizzati vi segnaliamo:

la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio

il Trenino di Babbo Natale

il Presepe artistico

la Casa di Babbo Natale per la consegna della letterina

la Fabbrica di Cioccolato

il Concerto di fine anno

E inoltre spettacoli di artisti di strada, concerti, proiezioni di film e cartoni dedicati al Natale con la presenza delle mascotte Disney e dei supereroi Marvel per rendere felici i più piccoli, burattinai e degustazioni di prodotti locali natalizi.

Il Villaggio delle Meraviglie a Milano

Il Milano Christmas Village è arrivato alla sua XV° edizione: il suo successo è dovuto all’organizzazione strutturata per intrattenere tutta la famiglia con street food tematico, musica, giostre, ed eventi natalizi.

Dal 20 novembre al 9 gennaio 2021 nella splendida cornice dei Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia animazioni, musica, giochi, laboratori per respirare tutti insieme la magia del Natale e prepararsi a questa meravigliosa festa.

la Pista di Pattinaggio quest’anno si allargherà e raggiungerà i 1000 mq con un’area messa in sicurezza per permettere anche ai più piccini di pattinare

quest’anno si allargherà e raggiungerà i 1000 mq con un’area messa in sicurezza per permettere anche ai più piccini di pattinare la Casa di Babbo Natale con l’apposito angolino per imbucare la letterina

con l’apposito angolino per imbucare la letterina la Giostra Fiocco di Neve e altri giochi sensazionali come l’arrampicata sui ghiacciai, il viaggio al Polo Nord, le slitte di Babbo Natale

e altri giochi sensazionali come l’arrampicata sui ghiacciai, il viaggio al Polo Nord, le slitte di Babbo Natale una grande novità per gli amanti del mondo social il Social Corner dell’Elfo Bianco in cui ballare e cantare e diventare protagonisti dei canali social e Tik Tok della manifestazione

L’ingresso al parco, le animazioni e la Casa di Babbo Natale sono gratuiti.