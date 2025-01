A Gardaland arriva la nuova attrazione Dragon Empire

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Giornalista specializzata in Travel

Fonte: Ufficio Stampa La nuova attrazione Dragon Empire a Gardaland

Mezzo secolo di avventure, sogni e intrattenimento. Gardaland Resort si prepara a celebrare un traguardo storico: 50 anni di emozioni uniche che hanno fatto divertire generazioni di visitatori. Il 2025 sarà un anno indimenticabile per il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona), che per l’occasione ha svelato un logo commemorativo e la straordinaria novità Dragon Empire.

Un anno di festeggiamenti

Con lo sguardo rivolto al futuro e un profondo legame con la propria storia, Gardaland ha presentato un logo celebrativo che fonde tradizione e modernità. Il nuovo simbolo, interamente dorato, include le date 1975 e 2025 e si distingue per dettagli ricchi di significato: il numero “5” che nasce dalla “G” di Gardaland, mentre nello “0” è inserito il volto stilizzato di Prezzemolo, la mascotte simbolo del Parco, amatissima da generazioni di visitatori. Inoltre, il “50” richiama la parola “GO”, con un chiaro un invito a guardare avanti con entusiasmo.

Ma non è solo il logo a segnare questo importante anniversario. Il 2025 sarà l’anno dell’esperienza e dell’innovazione, con nuove grandi attrazioni pronte a trasformare ogni visita in un momento esaltante.

Dragon Empire, tutta la magia dell’Oriente

Ad aprile, il parco inaugurerà Dragon Empire, un’area ritematizzata che celebra le tradizioni e la cultura orientale. All’ingresso, un imponente portale decorato in blu e rosso accoglierà i visitatori. Lanterne rosse, ventagli ornamentali e corde dai cinque colori trasporteranno gli ospiti in un mondo festoso, dove ogni giorno sembra l’inizio di un Nuovo Anno.

L’atmosfera sarà resa ancora più vivace da spettacoli e musiche coinvolgenti che accompagneranno gli ospiti in ogni angolo dell’area. Tra colori vibranti e decorazioni ricercate, Dragon Empire sarà un viaggio sensoriale unico. Le attrazioni, i cui dettagli sono ancora avvolti nel mistero, promettono di regalare emozioni indimenticabili a grandi e piccini.

Altre novità emozionanti

Dragon Empire non è l’unica novità di quest’anno memorabile per Gardaland Resort. Sarà infatti affiancata anche dal debutto di Animal Treasure Island, che consentirà di fare un vero e proprio salto nel mondo dell’avventura. Questa spettacolare water dark ride sotterranea, unica nel suo genere, condurrà infatti i visitatori in una caccia al tesoro ricca di colpi di scena e momenti mozzafiato.

Estesa su una superficie di ben 6.000 metri quadrati, l’attrazione includerà venti scene altamente immersive. Tra battaglie epiche tra il bene e il male e ambientazioni curate nei minimi dettagli, Animal Treasure Island offrirà un mix perfetto di emozioni, adrenalina e meraviglia. Una novità mondiale che conferma Gardaland come pioniere nel settore dei parchi divertimento.

Mezzo secolo di successi

Dalla sua apertura nel 1975, Gardaland Resort è diventato sinonimo di divertimento e innovazione. Generazioni di famiglie e giovani hanno attraversato i suoi cancelli, creando ricordi indelebili. Oggi, a cinquant’anni di distanza, il parco si rinnova per offrire esperienze sempre più sorprendenti, mantenendo vivo lo spirito che lo ha reso celebre.

Il 50° anniversario è un momento di celebrazione, ma anche di visione per il futuro. Con il lancio di Dragon Empire e Animal Treasure Island, Gardaland conferma il proprio impegno nel creare attrazioni uniche e nell’offrire emozioni che restano nel cuore di ogni visitatore. Il 2025 segna quindi l’inizio di una nuova era per Gardaland Resort, un’occasione per celebrare il passato, vivere il presente e sognare il futuro.