PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il meraviglioso Calanque d'En-Vau

Rumorosa, intensa, piena di traffico, mercati, traghetti, vento e voci: così si presenta Marsiglia, una delle città più vivaci e autentiche della Provenza. Poi basta voltarsi verso sud per notare che questa pittoresca località lascia spazio a un labirinto minerale fatto di falesie candide, promontori taglienti, profumo di pino d’Aleppo e baie strette scavate nella roccia. È proprio qui, infatti, che iniziano i Calanchi (in francese Calanques), una serie di profonde insenature nate nel calcare e che toccano anche Cassis e La Ciotat.

Parliamo di uno dei paesaggi più singolari del Mediterraneo, tanto che dal 2012 è Parco Nazionale. Ma (e va decisamente sottolineato) con una doppia anima, perché qui convivono terra aspra e mare protetto nello stesso perimetro, insieme a isole, fondali, sentieri e quartieri urbani a breve distanza. In Europa rappresenta un caso rarissimo, in quanto unisce ambiente terrestre, marino e periurbano nello stesso sistema.

Chi vi arriva gode di un colpo d’occhio emozionante osservando pareti bianche che cadono verso acque turchesi, poi ancora grotte marine che aprono fenditure scure mentre il sole rimbalza sulla pietra con riflessi quasi accecanti. Oggi visitare i Calanchi permette di entrare in una Provenza diversa dalla classica immagine dei campi di lavanda, perché qua c’è davvero molto di più.

I Calanchi di Marsiglia: cosa vedere

I Calanchi di Marsiglia sono numerosi e ciascuno possiede un carattere proprio. Simili a dei fiordi ma geologicamente differenti, alcuni accolgono famiglie, altri richiedono fatica e scarpe serie, altri ancora si rivelano soltanto dal mare. Scegliere bene cambia l’intera giornata, ma qualunque sia la decisione l’entusiasmo è assicurato.

En-Vau, la Perla delle Calanques

Tra tutti, En-Vau gode di una fama quasi leggendaria e il soprannome, La Perle des Calanques (La Perla dei Calanchi), rende benissimo l’idea. Si tratta di una gola stretta che conduce verso una piccola spiaggia di ciottoli chiusa tra pareti altissime.

I colori sono sorprendenti, perché passano dal grigio chiaro della pietra all’indaco e al verde del mare. Fotografie celebri del parco arrivano spesso da questa zona, anche se il sentiero per arrivarci richiede energia (specialmente al ritorno).

Sormiou, la più ampia e luminosa

Sormiou è tra le baie più grandi del massiccio, tanto da offrire un tratto di spiaggia, acqua trasparente e una scenografia vasta. Sul bordo compaiono i cabanons, piccole case nate a inizio ‘900 per custodire barche e reti. Col tempo divennero rifugi estivi amatissimi dai marsigliesi.

Morgiou, porto minuto e memoria storica

Morgiou unisce porto minuscolo, case basse e un’insenatura profonda, il top per chi ama il blu intenso. Durante la visita di Luigi XIII furono scavati gradini nella roccia per facilitare lo sbarco reale. Poco distante si lega il nome della Grotta Cosquer, tesoro archeologico di valore enorme.

Sugiton, balcone naturale sul Mediterraneo

Poi ancora Sugiton, adorato per l’accesso relativamente diretto e per i belvedere spettacolari. Dall’alto la costa appare frastagliata, severa ma pure luminosa. Nei mesi più affollati l’ingresso può essere regolato tramite prenotazione per proteggere il sito dall’erosione causata dal sovrafflusso.

Port-Pin, il volto gentile del massiccio

Decisamente affascinante è anche Port-Pin, il quale prende il nome dai pini d’Aleppo che creano ombra (piuttosto rara in quest’area). Il sentiero per raggiungerlo è breve e si mostra come una spiaggia mista sabbia e ciottoli spesso lambita da acqua calma. Ideale per chi desidera una prima esperienza nei Calanchi senza itinerari troppo lunghi.

Callelongue, sapore di villaggio marinaro

All’estremo sud di Marsiglia, Callelongue conserva aria di fine del mondo. Porticciolo, barche, facciate semplici, sentieri che partono verso le creste. Manca una vera spiaggia, però conquista lo stesso per personalità e luce del tramonto.

Figuerolles, la sorpresa di La Ciotat

Fuori dal nucleo più celebre del parco, presso La Ciotat, Figuerolles sfoggia rocce color ocra e forme quasi fantastiche. Non è un caso che nel corso degli anni pittori e registi l’abbiano amata molto.

Cosa fare presso i Calanchi di Marsiglia

Tra questi rilievi nessuno resta semplice spettatore. In tale angolo di Francia, infatti, il paesaggio invita al movimento, alla curiosità e a un contatto diretto con gli elementi primari. Tra le attività da non perdere ci sono:

Trekking panoramico : sono presenti sentieri segnati che percorrono creste, valloni e discese verso il mare. Il GR98-51 collega vari punti simbolo del massiccio.

: sono presenti sentieri segnati che percorrono creste, valloni e discese verso il mare. Il GR98-51 collega vari punti simbolo del massiccio. Bagno in acque limpide : molte cale permettono tuffi memorabili. Maschera e boccaglio regalano subito dettagli sorprendenti dei fondali.

: molte cale permettono tuffi memorabili. Maschera e boccaglio regalano subito dettagli sorprendenti dei fondali. Kayak lungo la costa : pagaiando si colgono anfratti invisibili da terra, archi naturali, grotte basse e pareti gigantesche viste dal livello dell’acqua.

: pagaiando si colgono anfratti invisibili da terra, archi naturali, grotte basse e pareti gigantesche viste dal livello dell’acqua. Snorkeling tra posidonie e pesci: le praterie marine ospitano salpe, saraghi, ricci, piccoli branchi argentei e una biodiversità preziosa.

le praterie marine ospitano salpe, saraghi, ricci, piccoli branchi argentei e una biodiversità preziosa. Fotografia di paesaggio : prime ore del mattino e tardo pomeriggio sono i momenti migliori con le loro ombre lunghe, i contrasti eleganti e una pietra meno abbagliante.

: prime ore del mattino e tardo pomeriggio sono i momenti migliori con le loro ombre lunghe, i contrasti eleganti e una pietra meno abbagliante. Osservazione naturalistica : tra le rupi vivono numerose specie protette. In cielo compaiono gabbiani reali e rapaci, tra gli arbusti si muovono rettili mediterranei.

: tra le rupi vivono numerose specie protette. In cielo compaiono gabbiani reali e rapaci, tra gli arbusti si muovono rettili mediterranei. Gita in barca verso il Castello d’If e Frioul: dal Vieux-Port di Marsiglia partono collegamenti marittimi verso l’arcipelago e la fortezza legata al mito di Montecristo.

Dove si trova e come arrivare

Gli affascinanti Calanchi si estendono lungo circa 20 km di costa tra Marsiglia, Cassis e La Ciotat, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, sud della Francia. Per arrivare:

Da Marsiglia : si raggiungono vari accessi tramite autobus urbani, taxi o auto privata fino ai quartieri meridionali. Punti frequenti di partenza sono Luminy, Les Baumettes, La Cayolle e Callelongue.

: si raggiungono vari accessi tramite autobus urbani, taxi o auto privata fino ai quartieri meridionali. Punti frequenti di partenza sono Luminy, Les Baumettes, La Cayolle e Callelongue. Da Cassis : si entra soprattutto verso Port-Miou, Port-Pin ed En-Vau. Ottima base per chi preferisce atmosfera più raccolta rispetto a Marsiglia.

: si entra soprattutto verso Port-Miou, Port-Pin ed En-Vau. Ottima base per chi preferisce atmosfera più raccolta rispetto a Marsiglia. Da La Ciotat: si esplora il settore orientale con Figuerolles e Cap Canaille, una delle scogliere marittime più alte del Paese.

In estate conviene controllare le regole giornaliere del parco. Rischio incendi, vento forte o tutela ambientale possono limitare accessi stradali e sentieri. Sono inoltre consigliate scarpe robuste, acqua abbondante e partenza presto al mattino (tutti e tre gli elementi fanno la differenza).

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Chi arriva qui capisce subito una cosa: Marsiglia possiede un tesoro ruvido, luminoso e indomabile. I Calanchi restano addosso per il sale sulla pelle e per quella sensazione rara di avere visto qualcosa di antico e vivo nello stesso momento.