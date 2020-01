Un rapper sta costruendo una città che avrà il suo stesso nome

editato in: da

È ufficiale, Alioune Badara Thiam, rapper e produttore discografico statunitense, conosciuto dal mondo intero come Akon, sta per costruire una città che avrà il suo stesso nome.

Attraverso i suoi personali profili social è arrivata la conferma: Akon City ormai è una realtà ed è tutto pronto per iniziare i lavori. E chi pensa che si tratti solo di una mania di grandezza da soddisfare per quello che è diventato ormai un uomo d’affari, dovrà ricredersi, gli intenti di Akon infatti vanno al di là del suo volersi affermare nel mondo dello spettacolo.

Non tutti lo sanno, ma il rapper statunitense ha in realtà origini senegalesi e uno de suoi sogni è poter restituire al territorio africano la sua gloria. Già nel 2018 Akon aveva annunciato di avere dei piani per la costruzione di una città futuristica su un terreno di 2000 acri donatogli da Macky Sall, presidente del Senegal.

La volontà di valorizzare il Senegal e l’Africa in generale ha fatto sì che Akon cominciasse a progettare una nuova città: Akon City disterebbe pochissimi chilometri dal nuovo aeroporto internazionale dello stato dell’Africa occidentale e una sua moneta digitale, l’AKoin.

Il rapper, diventato famoso in tutto il mondo per canzoni di successo come Locked Up e Lonely è diventato col tempo un vero e proprio punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. Dopo la sua nomination ai Grammy ha cominciato la carriera di successo come discografico e oggi è riconosciuto anche come uomo d’affari.

Akon City non è l’unico progetto a cui il rapper sta lavorando per la valorizzazione e la promozione della sua terra natale. La sua impresa più recente è infatti Akon Lighting Africa, un progetto che fornisce energia solare ai paese africani.

La città futuristica al quale l’uomo sta lavorando quindi si inserirebbe in un progetto molto più ampio al quale Akon sta pensando da anni, il suo obiettivo infatti è quello di dare maggior visibilità all’Africa e di sfruttare l’enorme potenziale che ha il territorio attraverso il suo intuito e le nuove tecnologie.