Ogni viaggio comincia e finisce in aereo: scegliere la giusta compagnia è fondamentale. Ecco quali sono le migliori e le peggiori nel 2025 per The Telegraph

iStock Le migliori e peggiori compagnie aeree nel 2025

Sappiamo bene che a rendere memorabile un viaggio non è solo la destinazione, ma anche il viaggio stesso. La nostra esperienza comincia e finisce a bordo di un aereo: quindi, perché non decidere quali sono le compagnie in grado di garantirci il meglio? È quello che ha deciso di scoprire il quotidiano britannico The Telegraph lanciando il suo annuale Telegraph Travel Awards.

Dopo aver consultato oltre 20.000 lettori/viaggiatori, chiamati a esprimere la loro opinione sulle compagnie aeree che hanno migliorato (o rovinato) le loro esperienze, e dopo mesi di votazioni e classifiche, sono finalmente arrivati i risultati.

Pronti a decollare? Queste sono le migliori (e peggiori) compagnie aeree nel 2025!

Le migliori compagnie aeree al mondo nel 2025

In cima alla classifica delle compagnie aeree più apprezzate dai lettori, per quanto riguarda i voli a corto raggio, c’è una conferma che non sorprende più: Jet2.com si aggiudica il primo posto per il terzo anno consecutivo. Con le sue tariffe accessibili e un servizio clienti che continua a ricevere elogi, la compagnia di bandiera britannica si consolida come una delle scelte preferite dai viaggiatori.

A conquistare la medaglia d’argento è Finnair, una new entry che ha saputo sorprendere per qualità del servizio, puntualità e attenzione al cliente. Subito dietro, un’altra nuova arrivata: Turkish Airlines, che con il suo network esteso e un’esperienza a bordo curata in ogni dettaglio, si guadagna un meritato terzo posto.

A completare la top 10 troviamo Aegean Airlines, che guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, seguita da Swiss e Icelandair, Loganair e Austrian Airlines.

Qui la classifica completa:

Jet2.com Finnair Turkish Airlines Aegean Airlines Swiss Icelandair Loganair Austrian Airlines Norwegian LOT Polish Airlines

Per quanto riguarda i voli a lungo raggio, invece, al vertice della classifica troviamo Emirates grazie al suo servizio impeccabile, alle cabine raffinate e a un’esperienza a bordo che continua a definire lo standard del lusso in alta quota. Sul podio c’è anche All Nippon Airways (ANA), la compagnia giapponese che entra per la prima volta in classifica, seguita da Singapore Airlines, già vincitrice ininterrotta dal 2017 al 2019.

Tra le compagnie occidentali spicca Virgin Atlantic grazie alla sua rete collaudata di rotte verso i Caraibi e gli Stati Uniti, i celebri bar di bordo (che, purtroppo, saranno presto eliminati) e un servizio allegro e coinvolgente, come viene descritto dai viaggiatori votanti.

Qui la classifica:

Emirates All Nippon Airways Singapore Airlines Qatar Airways Japan Airlines Virgin Atlantic Cathay Pacific EVA Air Air New Zealand Etihad

Le peggiori compagnie aeree al mondo nel 2025

Se da un lato i viaggiatori premiano il comfort, l’affidabilità e l’attenzione al cliente, dall’altro non perdonano aumenti ingiustificati, servizi scadenti e comunicazioni poco trasparenti, come quelli offerti da Ryanair, che conquista il titolo di peggiore compagnia aerea per i voli a corto raggio secondo i lettori di The Telegraph. Nel 2023 era stata WizzAir ad aggiudicarsi questo poco invidiabile primato, ma anche quest’anno la compagnia ungherese non ha brillato: si è infatti classificata penultima.

Non va molto meglio a British Airways, che dopo aver scontentato molti frequent flyer con la revisione del suo programma fedeltà, ha perso ulteriore terreno nella categoria corto raggio, scivolando al 20° posto su 28. A chiudere la classifica nella categoria a lungo raggio è invece American Airlines, che secondo molti lettori si comporta ormai più come una low-cost che come un vettore internazionale di riferimento.