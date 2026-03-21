Queste sono le migliori compagnie aeree del mondo per il 2026: la classifica delle top 25

Sono state nominate le migliori compagnie aeree full-service del mondo per il 2026: ecco quali sono le 25 in classifica

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La classifica delle migliori compagnie aeree del mondo nel 2026

Sono state svelate le migliori compagnie aeree del mondo per il 2026 secondo Airline Ratings, un’organizzazione globale di valutazione della sicurezza e dei prodotti delle compagnie aeree. Quest’anno, la selezione è avvenuta valutando circa 370 compagnie aeree e si è basata su criteri misurabili valutati a bordo dagli esperti di Airline Ratings, piuttosto che sull’opinione pubblica o sui voti, per stilare la classifica dei vettori full-service che offrono un servizio completo migliore.

La categoria World’s Best Full-Service Airlines dei World’s Best Airline Awards si concentra infatti esclusivamente sul prodotto a bordo e sull’esperienza dei passeggeri: tiene conto di fattori come recensioni di esperti, scelta complessiva del prodotto, coerenza dell’esperienza, innovazione e rapporto qualità-prezzo. Tra le prime 25 classificate, però, non appare nessuna compagnia aerea italiana.

Qatar Airways è ancora la migliore

Qatar Airways si è aggiudicata nuovamente il primo posto ai World’s Best Airline Awards 2026, continuando a distinguersi nel settore dell’aviazione globale.

“Qatar Airways ha sempre offerto un prodotto di alta qualità in tutte le classi, garantendo che anche i passeggeri in classe economica non vengano trascurati – ha dichiarato Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com -. Noi di AirlineRatings.com abbiamo viaggiato in modo indipendente con numerose compagnie aeree internazionali negli ultimi 12 mesi e Qatar Airways ha sempre offerto un’esperienza impeccabile, confermando ulteriormente il suo impegno per la coerenza di prodotto e servizio.”

A convincere gli esperti di Airline Ratings è la capacità della compagnia aerea con sede a Doha di coniugare innovazione e un elevato standard di servizio a bordo. I fattori vincenti, che la distinguono dalla concorrenza, sono i pasti abbondanti, un ricco sistema di intrattenimento con 8.500 contenuti e, soprattutto, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma non solo, offre anche il Wi-Fi Starlink dall’imbarco fino all’arrivo al gate, un’ottima cabina di classe economica e la pluripremiata Qsuite, continuando a ridefinire l’esperienza di viaggio moderna sui voli a lungo raggio.

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In classe economy, in particolare, si distinguono il catering migliorato, i kit di cortesia e una delle migliori librerie di intrattenimento in volo, che viene aggiornata mensilmente. La Qsuite, invece, offre uno spazio privato con porte scorrevoli, letti completamente reclinabili, illuminazione d’ambiente e ampi spazi in cui riporre gli oggetti.

A convincere la giuria è anche l’attenzione di Qatar Airways alla sostenibilità: ha infatti ridotto l’uso di plastica monouso a bordo, introducendo posate in metallo in classe economy.

La top 25 delle migliori compagnie full-service

Al secondo posto, dopo Qatar Airways, si classifica Cathay Pacific, che si aggiunge ad altri riconoscimenti ricevuti dal vettore, come il terzo posto delle migliori compagnie aeree del mondo secondo Skytrax nel 2025.

Sul terzo gradino del podio sale invece Singapore Airlines. Di seguito la classifica completa delle 25 migliori compagnie aeree full-service del mondo nel 2026: