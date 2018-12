Sta per salpare la prima nave da crociera con le montagne russe

editato in: da

Hai mai pensato di poter salire sulle montagne russe... in mezzo al mare? Ora potrai farlo, e il merito è tutto di una compagnia crocieristica.

La Carnival, infatti, ha appena annunciato la sua nuova nave, Mardi Gras (“martedì grasso”, un omaggio al carnevale), che debutterà nel 2020 e che ospiterà le prime montagne russe sul mare. Innovativa e futuristica nave da crociera, come da tendenza attuale, Mardi Gras sarà caratterizzata dal profilo della BOLT: Ultimate Sea Coster, una corsa mozzafiato pensata per chi è in cerca d’adrenalina, che si innalzerà per 56 metri, offrirà curve e giri della morte, e raggiungerà i 64 chilometri orari.

Ecco dunque che, salpare a bordo della Mardi Gras, permetterà di vivere una vera avventura. E giorni di pieno divertimento. BOLT sarà una montagna russa elettrica, che permetterà a due ospiti alla volta di salire a bordo di una carrozza simile ad una grande motocicletta, regalando loro una corsa lunga 243 metri e – soprattutto – la possibilità di godersi una vista sul mare a 360°.

La corsa della BOLT inizierà con un lancio ad alto tasso d’azione, durante il quale i piloti potranno raggiungere livelli di accelerazione simili a quelli di un’auto da corsa, e culminerà con un giro ad alta potenza intorno all’iconico imbuto di Carnival. Dopo la corsa, le velocità verranno diffuse sullo schermo e – esattamente come succede per le montagne russe dei parchi di divertimento – gli ospiti potranno acquistare la loro foto ricordo. C’è però una cosa, che rende davvero speciale questa attrazione: a scegliere la velocità saranno i piloti stessi.

«Mardi Gras sarà la nostra nave più innovativa, con attrazioni e caratteristiche speciali, e con la prima montagna russa che sia mai stata realizzata sul mare. BOLT proseguirà la tradizione di Carnival, una compagnia orientata ad offrire ai suoi ospiti un divertimento senza eguali. I nostri clienti la ameranno» ha dichiarato Christine Duffy, presidente della Carnival Cruise Line.

La Mardi Gras farà base a Port Canaveral, in Florida, all’interno di un nuovo terminal dedicato. Le informazioni circa l’itinerario verranno rese note a inizio 2019, mentre tutti i dettagli su quella che promette d’essere una nave da crociera davvero straordinaria saranno diffusi nel corso dell’anno. E non è neppure, questa, l’unica novità di casa Carnival: nel 2020 inizierà la costruzione di una nave XL che salperà nel 2022, anno in cui si celebrerà il quantenario dalla fondazione della compagnia di crociera.