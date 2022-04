Perché è arrivato il momento di tornare in questo magico Paese

Benvenuti in Azerbaijan, Paese incredibile

Il paese in questione è l'Azerbaijan, nel cuore del Caucaso Orientale. Visitarlo vuol dire imbattersi in una varietà di paesaggi davvero unici al mondo. Vi basti pensare che solo atterrando qui potrete passare dall'area subtropicale del Mar Caspio, alle aree desertiche del Gobustan, dalle Montagne del Caucaso alle aree umide delle pianure del sud.

Senza dimenticare che questo è anche un luogo di grandi civiltà come i Persiani, gli Arabi, gli Ottomani e i Russi. Come potete immaginare, quindi, sono tantissime le cose da vedere. Noi abbiamo selezionato le migliori in assoluto.

Viaggio in Azerbaijan, cosa vedere

Se volete organizzare un viaggio in Azerbaijan non potete fare a meno di fare un salto nella sua affascinante Capitale: Baku. Tappa fondamentale, poiché è il perfetto punto di partenza per esplorare il Paese, regala meraviglie di varie epoche. Baku è considerata una delle più antiche città del Vicino Oriente e la sua Città Vecchia, dove maestose moschee e minareti sono circondati da antiche mura difensive, è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Allo stesso tempo, però, Baku è anche una città estremamente moderna. Imperdibili le famosissime Flame Towers, dei grattacieli che sono simbolo del Paese, a l'animato Boulevard lungo il Mar Caspio dal quale scoprire una meravigliosa vista della città.

Altra tappa imperdibile durante un viaggio in Azerbaijan è il Parco Nazionale del Gobustan. Anch'esso dichiarato Patrimonio UNESCO, nel 1966, è ricco di antichi graffiti e vulcani di fango. Ma non solo. Il sito presenta anche i resti di grotte abitate e sepolture, come un vero e proprio museo a cielo aperto.

Bellissima anche Sheki, una città circondata dalle cime innevate del Grande Caucaso. Vi basti pensare che qui le casette si inerpicano sui sinuosi rilievi. Da non perdere assolutamente sono i suoi shebeke, mosaici di legno e vetro colorato che vengono usati come ornamenti nelle finestre.

Altrettanto straordinari i suoi due Palazzi: quello d'Estate e quello d'Inverno. Il primo si trova all’interno della fortezza e vanta una facciata adornata da piccoli specchi e mosaici. Il secondo, invece, è circondato da un roseto profumato e composto di sei bellissime sale.

Da vedere anche la Penisola dell’Absheron che si estende nel Mar Caspio. Un territorio prevalentemente arido e desertico dove però in passato si sono stabiliti grandi Imperi. Uno su tutti quello Persiano che ha lasciato il suggestivo Tempio del Fuoco di Ateshgah così chiamato per qui ardeva un fuoco naturale, estintosi nel 1969.

Un fuoco che però è ancora attivo a Yanar Dag, una collina che la sera regala un fascino irresistibile causato dai gas idrocarburi al di sopra della crosta terrestre.

Infine vi consigliamo la Regione di Quba, il luogo perfetto per trovare pace e tranquillità . È considerata la regione più verde di tutta la nazione, grazie ai favolosi boschi di Alti Agac che si sviluppano sulle pendici del Besbarmaq Dag, la Montagna dalle Cinque Dita. L'area, inoltre, è disseminata di piccoli villaggi di montagna arroccati su alture rocciose.

I nuovi voli per l'Azerbaijan

Dopo lo stop causato dalla pandemia stanno per ripartire, finalmente, i voli Baku-Milano Malpensa di Azerbaijan Airlines. Dal prossimo 21 maggio, la compagnia di bandiera del Paese ricomincerà a volare tra le due città.

I voli saranno operati con i nuovi Airbus A320 con una configurazione di 20 posti VIP class e 126 posti di economica. Saranno operativi con due frequenze settimanali: da Milano a Baku il mercoledì e il sabato alle 11.30 e da Baku- Milano sempre il mercoledì e il sabato ma alle 7.05 del mattino.

Orari che permettono collegamenti in andata e ritorno anche verso varie destinazioni oltre Baku, come ad esempio Tblisi, Dubai, Aktau. E nel corso della stagione estiva 2022 ne verranno aggiunte altre ancora.

Tutti i voli di Azerbaijan Airlines opereranno dal nuovo terminal dedicato di Baku, progettato dall’importante studio Ove Arup & Associates con spazi, comfort e un ambiente straordinario dal punto di vista del design architettonico. La durata del volo è di 4 ore e 40 minuti e il prezzo parte da 256 euro per la sola andata e 480 per un biglietto a/r.

Le regole di viaggio per l'Azerbaijan

Secondo le regole attuali, è possibile viaggiare per turismo verso l'Azerbaijan. Tuttavia, al fine di contenere la diffusione del Covid-19, le Autorità locali hanno introdotto alcune misure restrittive per i viaggiatori in ingresso nel Paese.

Dal 6 settembre 2021, è stato ripristinato il diritto all’ingresso in Azerbaigian dei cittadini italiani o dei residenti stranieri di lungo periodo in Italia (inclusi gli apolidi). È necessario ottenere un visto di ingresso elettronico tramite il portale che potete trovare cliccando qui.

Prima di imbarcarsi su un volo per l’Azerbaigian, è necessario acquisire un certificato ufficiale di completamento del ciclo vaccinale anti-Covid (il nostro Green Pass).Tale certificato deve essere in corso di validità (non devono quindi essere trascorsi più di sei mesi dalla data di somministrazione della seconda dose o dose unica, mentre per la dose di richiamo al momento c'è una validità illimitata) o la presentazione di un certificato di guarigione da Covid-19 emesso entro sei mesi dall’ingresso nel Paese. Non può entrare, quindi, chi non è vaccinato o guarito (sempre secondo le norme attuali).

Inoltre, non è più previsto l'autoisolamento all'arrivo nel Paese, tuttavia chi presentasse sintomi assimilabili al Covid-19, potrebbe essere condotto in una struttura medica statale per svolgere accertamenti e un periodo di quarantena. Rimosso anche il requisito del possesso di un certificato che comprovi l’effettuazione di un tampone PCR con esito negativo, nelle 72 ore precedenti il volo verso l’Azerbaigian.

Si raccomanda, infine, di verificare scrupolosamente i requisiti sanitari richiesti dalla Compagnia Aerea prescelta per il viaggio (contattando direttamente il servizio di assistenza clienti del vettore aereo), nonché dai Paesi di eventuale transito verso la Repubblica dell’Azerbaigian.

Cosa fare al ritorno in Italia

È possibile viaggiare verso l'Azerbaijan dall'Italia anche per motivi di solo turismo. Tuttavia, al rientro è necessario rispettare alcune regole che potete trovare leggendo questo nostro approfondimento. Norme attualmente in vigore fino al 30 aprile ma con possibilità di proroga.