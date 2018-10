Il viaggio perfetto in Azerbaijan parte dalla scoperta del centro storico di Baku , la Capitale, conosciuto con il nome di Icheri Sheher. Perdersi tra i vicoli acciottolati, costeggiati dallesu cui si affacciano i balconi di legno delle vecchie case è un ottimo punto di partenza per lasciarsi affascinare dalla città sostando negli antichi edifici trasformati in locali e ristoranti