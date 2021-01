Parchi divertimento nel mondo: come si preparano per il 2021

editato in: da

Dopo un anno particolarmente difficile per il turismo in generale, che ha comportato la chiusura di tutti i principali parchi divertimento del mondo, il 2021 si prospetta decisamente più positivo. Il settore dell’intrattenimento si sta preparando per la riapertura, e ci sono molte novità.

Disneyland Paris ha vissuto momenti complicati: durante la scorsa estate aveva riaperto i battenti, per poi chiudere nuovamente ad ottobre. Secondo i piani, le numerose attrazioni del parco francese sarebbero dovute ripartire il 13 febbraio, ma a causa della situazione sanitaria ancora precaria vi è stato uno slittamento. Al momento, l’apertura è annunciata per il 2 aprile, sebbene sia stato già chiarito che la data può subire altri cambiamenti.

Sempre in casa Disney, sono previste diverse sorprese per grandi e piccini: nei prossimi mesi apriranno nuovi parchi a tema e alcune attrazioni incredibili. Ad Orlando, ad esempio, verrà inaugurato lo Star Wars: Galactic Starcruiser – un hotel spaziale, che accompagnerà l’area a tema Star Wars: Galaxy’s Edge. Nonostante le difficoltà, sempre nel parco in Florida presto i bimbi potranno divertirsi con la Remy Ratatouille Adventure, un’esperienza incredibile assieme al simpaticissimo topolino del capolavoro Disney. Dalle prime anticipazioni, è evidente la somiglianza con la stessa attrazione già presente a Parigi.

Disneyland Park, in California, sta rinnovando la sua splendida avventura dedicata a Biancaneve, che sino a poco fa godeva di un’atmosfera decisamente molto spaventosa. Ora l’attrazione, che prende il nome di Desiderio incantato di Biancaneve, guadagna un aspetto molto più allegro e va ad introdurre numerose tecnologie per rendere l’esperienza ancora più incredibile. Sempre per il 2021 è prevista la riapertura dell’Avengers Campus, il sogno di ogni fan della Marvel e dei suoi supereroi.

Universal Orlando garantisce sempre grandi emozioni: la prossima estate il parco darà il giro d’inizio a nuove montagne russe mozzafiato a tema Jurassic World. Mentre presso gli Universal Studios di Hollywood è tutto pronto per l’apertura di The Secret Life of Pets: Off the Leash ride, una divertente avventura che trasformerà gli ospiti in simpatici cuccioli randagi in viaggio per le strade di New York.

Novità assoluta ormai attesissima da tempo è invece il Legoland New York Resort, che aprirà nella Hudson Valley con ben sette diverse aree tematiche e oltre 50 tra giochi, spettacoli e attrazioni per le famiglie. È attualmente in costruzione anche il Legoland Hotel, dove gli ospiti potranno trascorrere un soggiorno davvero unico.

Spostiamoci infine in Asia, per le ultime due novità. Il 4 febbraio verrà inaugurato il Super Nintendo World, la nuova attrazione degli Universal Studio Japan. Mentre a Pechino sta per aprire l’Universal Beijing Resort, un nuovo parco tematico con tantissime sorprese che stupiranno grandi e piccini. L’ambizioso progetto dovrebbe finalmente debuttare a maggio, dopo anni di attesa.