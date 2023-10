Questi sono i Paesi più “sani del mondo”. E c’è anche l’Italia

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock L'Italia è nella classifica dei Paesi più sani del mondo

Lasciare tutto trasferendosi in un’altra città a tempo indeterminato. O farlo solo a breve termine, una possibilità questa, che sempre più lavoratori stanno sperimentando grazie al lavoro da remoto. Quanti di voi hanno pensato, almeno una volta, di cambiare vita?

Un pensiero, questo, che fa spesso capolino nella mente delle persone, soprattutto di quelle curiose che amano sfidare i propri limiti ed entrare in contatto con culture e tradizioni diverse dalle nostre. Un progetto di vita che, giorno dopo giorno, si fa sempre più concreto grazie alla diffusione del nomadismo digitale e dello smart working che permettono, entrambi, di lavorare da qualsiasi parte del mondo.

Per chi ha deciso di rendere questo sogno reale si fa spazio una domanda fondamentale: dove andare? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la rivista CEOWORLD che, utilizzando i dati diffusi da diverse istituzioni, tra cui lo studio Lancet e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stilato la lista dei Paesi più sani del mondo. E non immaginereste mai, forse, chi si trova in pole position.

I Paesi più sani del mondo: la classifica

Nella classifica stilata da CEOWORLD troviamo alcune certezze, e cioè tutti quei Paesi che in un modo e nell’altro si sono fatti riconoscere negli anni per il loro virtuosismo, ma ci sono anche delle sorprese inaspettate che, siamo certi, vi lasceranno sbalorditi.

Esaminando la top ten dei Paesi più sani troviamo la Norvegia al decimo posto e questo non ci stupisce. Il Paese scandinavo, conosciuto per i suoi paesaggi mozzafiato e per quella cultura della felicità che gli ha fatto guadagnare un posto tra le nazione più felici del mondo, può vantare acque limpide, aria pulita e un’alta aspettativa di vita.

Seguono poi la scalata verso il podio Monaco, con la più alta aspettativa di vita del mondo, e l’Australia dove lo stile di vita all’aria aperta e a ritmo slow rende felice tutti gli abitanti. Al settimo posto della top ten, invece, troviamo la Nuova Zelanda. Anche qui a rendere le persone sane e felici sono soprattutto le numerose attività outdoor che si possono vivere, sia come turista che come cittadino.

Tra i Paesi più sani del mondo troviamo anche Taiwan, un territorio particolarmente attento al mantra mens sana in corpore sano. Segue poi la Finlandia che si guadagna il 5 posto in classifica con la sua particolare attenzione al benessere mentale e, di conseguenza, a quello fisico.

Vicinissima al podio, invece, è Hong Kong che si posiziona nella quarta posizione della classifica. In questo caso il territorio autonomo della Cina ha sbaragliato la concorrenza con la sua longevità, seconda solo a Monaco.

Il podio e la posizione dell’Italia

Anche l’Italia è presente in questa classifica, anzi: l’ha conquistata. Il Belpaese, infatti, si è guadagnato il primato di Paese più sano del mondo con un’aspettativa di vita altissima. Tutto merito della pasta, della pizza, delle verdure, dell’olio extravergine e della dieta mediterranea.

Il secondo e il terzo posto, invece, sono stati guadagnati rispettivamente dall’Islanda e da Singapore. La prima perché promuove fortemente la vita all’aria aperta e una dieta equilibrata con ottime materie prime, mentre Singapore può vantare uno dei sistemi sanitari migliori al mondo.