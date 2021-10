Occhi puntati verso il cielo: arriva la Luna del cacciatore

Ottobre è un mese incredibile, non solo perché i paesaggi che ci circondano si colorano delle calde e suggestive nuance autunnali, ma anche perché a questo spettacolo se ne aggiunge un altro, da ammirare a testa in sù. Astri, stelle e pianeti, in questo periodo dell’anno, ci regalano cieli di incantevole bellezza che ci emozionano e ci lasciano sognare.

Tra tutti gli eventi astronomici del mese di ottobre, uno tra tutti ci lascerà senza fiato. Stiamo parlando della Luna piena del Cacciatore che si paleserà nei nostri cieli il 20 ottobre. Occhi puntati verso l’alto: lo spettacolo sta per cominciare.

Quella di ottobre sarà la prima Luna piena dell’autunno e sarà caratterizzata da una bellezza senza uguali per quelle sfumature di arancione che la contraddistinguono in maniera univoca. Chiamata così dai nativi americani, la Luna del cacciatore significava per le tribù degli Algonchini, che l’inverno stava per arrivare.

Era quello il periodo migliore per cacciare e per raccogliere le scorte di cibo che avrebbero sfamato la popolazione durante i mesi aspri e duri dell’inverno. E se un tempo quella che è stata ribattezzata la Luna dei cacciatori, era temutissima, perché segnava l’arrivo di una stagione difficile, oggi invece è apprezzata e ammirata, perché bellissima.

L’appuntamento per ammirare lo spettacolo della prima Luna piena della stagione è fissato al 20 ottobre e vi anticipiamo che luci e colori saranno assoluti protagoniste di questa giornata. Il satellite naturale della Terra, infatti, apparirà in cielo già al tramonto, e più precisamente alle ore 16e56.

Ma la più bella visione, in tutta la sua totalità, ci sarà attorno alle 18: la Luna piena del Cacciatore ci sembrerà più grande, proprio per la sua posizione rispetto all’orizzonte, e sarà caratterizzata da sfumature di rosso e di arancione.

Occhi puntati verso il cielo durante l’ora del tramonto, sarà quella a rendere ancora più suggestivo le spettacolo del cielo di ottobre. E se in Italia la Luna piena sarà ben visibile il 20 del mese, verso Est, in Australia e in Nuova Zelanda occorrerà attendere il 21 ottobre per poter scorgere la Luna piena del Cacciatore.