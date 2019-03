In Olanda esiste un’autostrada riservata alle sole biciclette

editato in: da

In bici senza preoccuparsi di auto, semafori, incroci e pedoni: in Olanda nasce un’autostrada dedicata alle biciclette, che potrebbe trovare spazio anche altrove.

In Olanda è stata radicalmente trasformata l’idea di pista ciclabile. Generalmente si è abituati ad apprezzare sezioni dedicate alle bici che s’inseriscono nel tessuto stradale cittadino, trovando spazio anche sui marciapiedi. Ciò vuol dire però confrontarsi costantemente con i pedoni, che spesso occupano la corsia errata, così come i semafori.

Se in Italia si fa ancora un più ampio utilizzo di auto e moto per qualsiasi impegno, lavorativo o privato, in Olanda le due ruote ecologiche sono invece la norma. Una realtà che riguarda villaggi, piccoli centri e grandi città , il che ha spinto all’avvio di un progetto sperimentale, che potrebbe diffondersi nei prossimi anni. Si tratta della RijnWaalpad, una sorta di autostrada per biciclette. Zero interruzioni e soprattutto accesso vietato a qualsiasi mezzo a motore (solo elettrici) o pedoni. Un percorso di circa 18 km, che collega le città di Arnhem e Nijmegen.

L’idea non nasce dalla necessità di garantire maggiore velocità ai ciclisti. Il progetto è infatti mirato a offrire una totale serenità a chiunque dovesse farne uso. Sfruttando la RijnWaalpad infatti non ci si dovrà preoccupare di eventuali auto in arrivo, così come del costante passaggio da una superficie all’altra, per non parlare di incroci e pedoni. Si propone di fatto quell’insieme di comodità che ogni automobilista ben conosce quando s’immette in autostrada.

È facile pensare come questa corsia preferenziale possa diventare un’attrazione turistica, spingendo più visitatori ad addentrarsi nella campagna olandese. Il percorso è alberato, tempestato di fiori e con un’ottima segnaletica. Una vera e propria manna per tutti i pendolari in sella. La separazione dalle strade è quasi totale, portando soltanto per brevi tratti i ciclisti al confronto con aree non esclusivamente utilizzabili da loro. Il tutto però sorge in località non centrali, il che riduce il traffico in maniera consistente.

Nessun rischio dunque, anche quando ci si ritrova a passare all’interno di alcuni tunnel. Al loro interno è infatti installata una rete d’illuminazione LED, con i frequentatori più assidui che avranno modo di decidere quale colorazione dovrà evidenziare il loro cammino, semplicemente con un’app sul proprio smartphone.