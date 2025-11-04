Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Malaga low cost con la promo Vueling

Per poter risparmiare sulle partenze non dobbiamo aspettare la fine di novembre, Vueling lancia una promozione con ribassi fino al 15% anticipando il Black Friday, ma è attiva solo per pochissimo.

Acquistando i biglietti per mete selezionate tra il 4 e il 10 novembre si potrà partire a prezzi wow verso mete da sogno dal 1° dicembre al 31 marzo 2026. Sono inclusi nelle promozioni ponti, festivi e altre occasioni speciali, ma attenzione perché i posti scontati sono pochi. Anticipiamo il Black Friday con la nuova promozione Vueling Black Weeks.

Da Milano a Barcellona

Hai bisogno di una pausa dal grigiore invernale? Barcellona ti accoglie con il suo mix perfetto di sole, mare e cultura, a un prezzo che è già un sorriso! Con voli da soli 17 euro, dal 1° dicembre al 31 marzo, è il momento giusto per scoprire una città vibrante anche nei mesi più freddi.

Passeggia tra le coloratissime opere di Gaudí da Casa Batlló fino al Parc Güell, dove il panorama sulla città è pura magia. Perdetevi tra le stradine del Barrio Gótico, con i suoi caffè bohemien e le boutique artigianali, e poi dirigetevi verso la Barceloneta: anche in inverno, la luce del Mediterraneo regala energia e buon umore.

E la cucina? Tapas, paella, e churros con cioccolato caldo: impossibile resistere! Barcellona è perfetta per chi vuole respirare un po’ di mare, vivere la città senza il caos estivo e concedersi un weekend pieno di vita, cultura e gusto. Un motivo in più per visitarla? Proprio qui è stata incoronata la Sagrada Familia come chiesa più alta al mondo dopo gli ultimi lavori effettuati alla cattedrale.

iStock

Da Roma a Malaga

Cercavi un po’ di calore anche a dicembre? Con voli da 36 euro, Vueling ti porta a Malaga, la gemma assolata dell’Andalusia, dove l’inverno è solo un’idea lontana. Dal 1° dicembre al 31 marzo, approfitta delle giornate miti e delle atmosfere rilassate per scoprire una delle città più autentiche della Spagna.

Ti aspettano il museo di Picasso, dedicato al genio nato proprio a Malaga, e le antiche mura dell’Alcazaba, da cui ammirare il tramonto più bello della costa. Passeggia lungo la Calle Larios, illuminata e vivace, oppure scopri i colori dei pueblos blancos nei dintorni, come Mijas o Frigiliana.

E se ami la buona tavola, sei nel posto giusto: ordina una tapa di “boquerones fritos” accompagnata da una cerveza fresca e goditi l’energia spensierata dell’Andalusia. Málaga è la meta perfetta per chi sogna di fuggire dal freddo e ritrovare il sole, il mare e la voglia di muoversi leggeri.

Da Firenze a Parigi

Romantica, scintillante e piena di magia: Parigi d’inverno è un incanto che non smette mai di stupire. Con voli da 36 euro, la Ville Lumière è nel suo momento più affascinante, quando la città si veste di luci, profumi e atmosfera natalizia. Cammina lungo gli Champs Élysées addobbati a festa, perditi tra le vetrine luccicanti e lasciati incantare dalle decorazioni di Montmartre, dove l’arte incontra la magia delle feste.

A dicembre, i mercatini di Natale trasformano ogni piazza in una favola: tra vin chaud, dolci francesi e musica dal vivo, è impossibile non sentirsi parte di un sogno.