Il mistero svelato (o quasi) di Okinawa, l’isola della longevità

editato in: da

Nel bel mezzo del Pacifico, esattamente nel Mar Cinese, tra Taiwan e l’arcipelago giapponese, troviamo Okinawa, la prefettura giapponese di cui fanno parte oltre 150 isole. Questo luogo è particolarmente famoso per il clima tropicale, le ampie spiagge e le barriere coralline, ma anche per dei siti di importanza storica che conservano le tracce della Seconda Guerra Mondiale.

Okinawa, però, è famosa anche per un’altra cosa: è qui che è nascosto il segreto della longevità. Non è un caso, infatti, che siano proprio gli abitanti delle isole dell’arcipelago a detenere il record di longevità rispetto agli altri abitanti del Giappone e del mondo.

L’aspettativa di vita è la più alta al mondo e ci sono moltissimi centenari e ultracentenari che abitano le isole di Okinawa. Ma non solo, malattie cardiache, tumori e diabete, qui, hanno un’incidenza molto più bassa e, in generale, gli anziani sono quasi tutti arzilli e in perfetta forma.

Le motivazioni sembrerebbero nascondersi nell’alimentazione. Una dieta fatta di cereali, verdure e pesce, e pochissima assunzione di uova, latticini e carne, definita dagli abitanti nuchigusuiche, che letteralmente significa medicina per la vita, svelerebbe il mistero della longevità degli abitanti dell’isola.

Questo regime alimentare è stato studiato anche dal Centro di ricerca sulla longevità che ha sede sull’isola e descritto minuziosamente nel libro Okinawa l’isola dei centenari di Bradley Willcox, Craig Willcox e Makoto Suzuki.

Sono ormai anni che gli scienziati si dedicano allo studio dell’arcipelago e delle persone che lo abitano proprio per comprendere il modo di vivere della popolazione e trasmettere il segreto anche agli altri. Come anticipato, non è solo la longevità a lasciare stupiti, ma anche la bassa incidenza di malattie tipiche del mondo occidentale è fonte di interesse.

E questo aspetto, forse, non riguarda solo la dieta, ma proprio il modo di vivere. Le persone qui vivono in maniera rilassata, la meditazione è ampiamente praticata, così come le passeggiate in riva al mare al tramonto sono un’abitudine consolidata. Gli abitanti delle isole vivono assecondando i ritmi della natura, non si stressano e non hanno mai fretta. Il loro motto? Guardare sempre e comunque il lato positivo delle cose.