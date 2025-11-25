Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Plaza de Cataluña con le luci di Natale, Barcellona

La Black Week di Vueling arriva con quell’energia da “mollo tutto e prenoto”: ebbene sì, è finalmente arrivata la classica finestra dell’anno in cui i voli diventano così economici da sembrare irrinunciabile prenotarne uno. Fino al 30% di sconto, con acquisti dal 24 al 30 novembre 2025 e un calendario di viaggio che si allunga dal 15 dicembre 2025 al 30 settembre 2026: praticamente un coupon per ridisegnarsi i prossimi mesi con piccole fughe strategiche, non per forza imminenti o invernali.

L’idea di fondo è semplice: togliere la scusa “costa troppo” dalla lista degli ostacoli e dare spazio all’istinto, a quei viaggi nati da un bel video girato al volo in chat o da una mezza voglia che si trasforma in biglietto reale. Dentro questa cerchia invitante di offerte, alcune tratte dalle città italiane brillano più delle altre: Ibiza, Barcellona e Parigi. Città con atmosfere totalmente diverse, perfette per fuggire dalla monotonia del quotidiano senza far piangere il portafoglio.

Ibiza da 18,90 euro (da Milano)

Ibiza in inverno è una vera sorpresa per chi la conosce solo come isola dei party senza fine. Via la musica che rimbalza dalle casse in discoteca, le code chilometriche e la frenesia: resta un’isola lenta, da meditazione (quasi). Le calette trasparenti hanno un silenzio che sembra progettato per resettare la mente e i borghi bianchi, ripuliti dal caos estivo, diventano lo scenario perfetto per chi vuole sentirsi fuori dal mondo, anche solo per un weekend. Dalt Vila, con le sue mura fortificate e le stradine che si inerpicano, regala panorami che d’inverno hanno una luce più tagliente, quasi argentata.

Dicembre porta un clima mite, il giusto per girare in felpa leggera e godersi giornate in cui il tempo sembra allungarsi. Le spiagge sono più selvagge, i colori più saturi e il tramonto, un’esplosione rosa-arancio, resta uno dei migliori motivi per prendersi una pausa. Ibiza, senza il rumore, mostra la sua anima più autentica. Ma fate attenzione: potete partire con il biglietto acquistato per il Black Friday anche in un’altra stagione dell’anno e vivere un “classico” e caliente fine settimana sull’isola.

Barcellona da 13,68 euro (da Napoli)

Barcellona ha un’energia che non va mai in letargo. Anche quando l’inverno arriva, la città continua a brillare con la sua estetica da metropoli mediterranea e creativa. Le linee di Gaudí sembrano ancora più surreali nella luce fioca di dicembre, la splendida Sagrada Familia ora è la chiesa più alta del mondo, e passeggiare nell’Eixample diventa un viaggio tra architetture che mescolano passato e futuro come se fosse la cosa più naturale in assoluto. Nei quartieri come El Born, le luci natalizie si intrecciano tra i vicoli e i caffè diventano rifugi perfetti per scrollare la vita e riprogrammare la propria testa a colpi di cioccolata calda.

La città respira con un ritmo più lento, ideale per chi vuole esplorarla senza il periodo di punta turistico. Le spiagge restano un punto fisso: non per tuffarsi, ma per sedersi, guardare il Mediterraneo e lasciare che il suono delle onde sistemi i pensieri di fine anno.

iStock

Parigi da 21,85 euro (da Roma)

Parigi a dicembre è cinema puro. I boulevard illuminati sembrano usciti da un film romantico, i tetti grigi disegnano linee eleganti sotto il cielo freddo, i bistrot diventano una piccola incubatrice di calore. Camminare lungo la Senna mentre la città scintilla – letteralmente! – è una coreografia perfetta per chi cerca una pausa a ritmo più lento. Le giornate brevi accendono la città prima, trasformando i pomeriggi in scenari quasi dorati.

I musei hanno code più snelle, le vetrine giocano con decorazioni che sembrano opere d’arte e la città si stringe in un abbraccio che scalda nonostante l’aria frizzante. Parigi, in questo periodo, è un invito a lasciarsi sorprendere dai dettagli: un croissant preso di corsa, un ponte che brilla, un vicolo che profuma di burro – o formaggio – fuso.