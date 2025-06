iStock Alla scoperta dell'Isola di Sylt

Sabbia fine, natura selvaggia e spettacolare, il mare fantastico e uno scenario che sembra uscito da una cartolina: non sarà difficile imbattersi in poltrone sulla spiaggia (che qui sono tipiche), case con tetti di paglia e scorci indimenticabili sul Mare del Nord.

Siamo sull’isola di Sylt, quella che da qualcuno è stata anche definita Costa Azzurra tedesca. Questo luogo elegante e molto popolare si trova nel Mare del Nord ed è la più settentrionale delle isole che appartengono all’arcipelago delle Frisone. Un tempo l’isola faceva parte del continente, ma l’erosione continua l’ha trasformata nel paradiso che possiamo raggiungere oggi.

Spa, natura incontaminata, eleganza senza tempo: sono solo alcune delle caratteristiche di questo luogo che vale la pena raggiungere.

Dove si trova e cosa fare e ammirare sull’isola di Sylt, dove natura selvaggia, paesaggi mozzafiato e servizi accolgono i tanti turisti.

Dove si trova l’isola di Sylt

A guardarla sembra un vero e proprio paradiso terrestre, in cui la natura domina incontrastata e la presenza dell’uomo appare perfettamente amalgamata con l’ambiente circostante. Siamo sull’isola di Sylt, che appartiene alla Germania e fa parte del gruppo tedesco delle isole Frisone Settentrionali che si trovano nel Mare del Nord a lato della costa della Germania e della Danimarca.

Si sviluppa su oltre 93 chilometri quadrati e il punto più alto dell’isola è di 52 metri e si chiama Uwe-Düne, ovvero Duna di Uwe. Una peculiarità di questa isola è quella di essere soggetta a un continuo mutamento causato dall’azione erosiva del mare.

Un luogo affascinante, selvaggio, poco abitato (pare che durante l’anno ci siano circa 20mila abitanti) e anche di piccole dimensioni. Tutto da scoprire.

A contatto con la natura sull’isola di Sylt: il mare

Senza dubbio questa piccola isola è un paradiso da scoprire, tra spiagge ed escursioni permette di immergersi in una natura selvaggia che leva il fiato. Gli arenili si snodano per circa 40 chilometri lungo la costa occidentale, mentre il paesaggio è caratterizzato da bellissime dune. Una peculiarità delle spiagge sono le sedute dallo stile vintage in vimini, con le capotte che permettono di proteggersi e con la stoffa a righe e quel sapore retrò che le rende perfette in questo luogo. È necessario prestare un po’ di attenzione quando si fa il bagno nel Mare del Nord per via delle correnti e vale assolutamente la pena gustare un aperitivo al tramonto godendo di questa atmosfera che sembra sospesa nel tempo.

E poi non manca la possibilità di dedicarsi alle attività sportive: qui c’è l’imbarazzo della scelta e spaziano dal sur al windsurf, senza dimenticare kitesurf, stand-up paddling e wing foil. Ci sono arenili dedicati a vari sport come beach volley o calcio, e vale la pena (non nella stagione estiva) portare con sé un aquilone.

iStock

Le attività e le escursioni che puoi sperimentare sull’isola di Sylt

Non è di certo una vacanza sedentaria quella che si vive se si raggiunge l’isola di Sylt: c’è senza dubbio l’imbarazzo della scelta e le attività e le escursioni che si possono fare sono davvero numerose.

Se si ama la bicicletta, ad esempio, questo è il luogo giusto grazie alla sua rete di ciclabili tutte da percorrere per conoscere meglio il paesaggio. Poi vi è la possibilità di fare delle belle camminate, lasciandosi ammaliare dal paesaggio che muta costantemente sotto i nostri occhi. Ma anche di dedicarsi a jogging, corsa, ma anche praticare yoga o fitness, oppure il tennis.

E per chi viaggia in famiglia e con bambini non mancano i parchi giochi come il Sylter Sagenwald a Wenningstedt, oppure il Villa Kunterbunt sul lungomare di Westerland. Da non perdere, poi, i centri naturalistici che sono pensati per la formazione e la ricerca: i luoghi ideali per chi desidera approfondire le informazioni circa il Mare di Wadden (che ha un’estensione di 450 chilometri dai Paesi Bassi, fino alla Danimarca, toccando anche la Germania, il Mare del Nord, ma anche flora e fauna.

Incredibili anche le escursioni in barca: gite alla scoperta del mare, oppure delle isole vicine.

iStock

Cultura e relax, le esperienze più belle

Sul territorio dell’isola di Sylt ci sono diversi centri abitati, ad esempio List dove vi è un porto con il servizio traghetto con la Danimarca, oppure la celebre Kampen con la “scogliera rossa”, o – ancora – Wenningstedt dove si trova una tomba di pietra che pare possa essere datata intorno al 3000 a.C.. L’aeroporto, invece, si trova a Westerland.

Non mancano mostre, percorsi artistici e culturali, eventi e musei da visitare. Da scoprire anche la tomba dell’Età della Pietra e il castello di Tinnum , che pare sia stato eretto più di 2000 anni fa, inizialmente come luogo di culto in cui proteggersi dai Vichinghi.

E poi il fascino delle case che qui hanno il tetto di paglia, per visitarne una ci si deve dirigere sul Keitum Watt dove si può entrare nella Vecchia Casa Frisone realizzata nel 1739.

Questa isola è la meta per tutti coloro che cercano anche il relax; infatti, il suo territorio è punteggiato di diverse strutture che offrono terme diurne, saune sulla spiaggia, trattamenti e molto altro.

E poi vale la pena girare per i negozi, assaggiare piatti tipici e ammirare panorami unici e che resteranno per sempre tra i più belli ricordi di viaggio.

iStock

Come arrivare sull’isola di Sylt, la bellissima perla tedesca

Ci sono tantissime opzioni per arrivare con comodità sull’isola di Sylt. Ad esempio, in auto o in treno, grazie alla ferrovia che collega l’isola con il continente europeo e che permette di caricare la propria automobile. Oppure, una valida alternativa è via mare, in traghetto o con navi veloci.

Non manca la possibilità di raggiungerla in aereo con voli nazionali, che partono da diverse città, oppure internazionali da Austria, Svizzera e Lussemburgo.

E se arriva qui senza mezzi propri è bene sapere che ci si può facilmente muovere con autobus, bici a noleggio, e-mobility, noleggiando un’auto oppure con il taxi.

Un paradiso da scoprire, per una vacanza da assaporare, senza fretta immersi in un paesaggio impossibile da dimenticare.