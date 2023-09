Lago del Laux, spettacolo Piemontese

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock

Immergersi nella calma e nel fascino della natura partendo da Torino non è per nulla difficile: i dintorni, infatti, sono ricchi di borghi, vallate, montagne e laghi dove ritagliarsi del tempo felice lontano dalla frenesia e dalla routine quotidiana.

Una di queste meraviglie è il Lago del Laux, nell’Alta Val Chisone, nell’omonima frazione del comune di Usseaux, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, a un’ora e mezza dal capoluogo: si tratta di un ameno paradiso terrestre inserito in un paesaggio che definire “mozzafiato” è ancora poco, un sogno a occhi aperti.

Splendido Lago del Laux, magico Piemonte

È un panorama unico, alpino, magico quello del piccolo borgo di Laux e del suo lago verde intenso, perfetto per gli amanti della montagna e per chiunque desideri trascorrere una giornata o un pomeriggio in un’atmosfera bucolica e romantica, lasciandosi alle spalle la confusione.

Un meraviglioso specchio d’acqua da ammirare sedendo sulle sue sponde, facendo un picnic, gustando i piatti tradizionali delle valli occitane presso l’hotel ristorante o partecipando alla facile camminata che arriva al centro di Fenestrelle lungo un sentiero ampio, ombreggiato e adatto a tutti, anche ai più piccoli.

Ed è qui che spicca il Forte di Fenestrelle, la “grande muraglia piemontese“, la struttura fortificata più estesa in Europa e seconda soltanto alla celeberrima Muraglia Cinese: costruito dal XVIII e del XIX secolo, si snoda per la vallata per ben 5 chilometri e si compone di tre Forti, tre Batterie e due Ridotti.

Davvero suggestivo durante la visita, emoziona anche scorto dalla vallata, in particolare alla sera quando viene illuminato e appare come un “castello fatato” che si inerpica sulla montagna.

Il Lago di Laux è un autentico luogo di serenità, pace e natura, un’oasi di blu e di verde dove respirare l’aria pura e riempirsi gli occhi dei magnifici panorami che la natura sa regalare.

Il raccolto borgo di Laux

Il lago, a 1381 metri di altezza, ospita sulle sue rive il raccolto e caratteristico borgo di Laux, un piccolo villaggio di montagna disegnato da casette, stradine, la piazzetta centrale, il torrente, e impreziosito da vivaci murales che raffigurano per lo più animali e scene di vita quotidiana e che adornano le pareti in pietra delle abitazioni.

Lo sguardo viene attratto altresì dal forno comune, dalla Chiesa con l’antica meridiana e dalla grande fontana quadrangolare.

Uno sguardo anche a Usseaux

Come già accennato, Laux apparteniene al comune alpino di Usseaux, un luogo d’altri tempi che dista 900 metri dallo splendido lago e che vale davvero una sosta.

Anche qui, infatti, ritroviamo la rassicurante atmosfera montana e rurale, ritmi lenti e una vita assaporata senza fretta, e gli affascinanti murales (una quarantina) che rappresentano scene quotidiane, di natura, di animali oppure tratte dalle fiabe, in grado di incuriosire chi li osserva, e preziose decorazioni per i muri delle case.

Accogliente e tipico, dal forte senso comunitario, pure Usseaux ha un sapore antico che si rivela passeggiando tra le sue vie, al cospetto delle fontane lavatoi, del forno comunitario e della Parrocchiale di San Pietro in stile barocco.