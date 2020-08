La città più bella del mondo è Oaxaca

editato in: da

“Oaxaca lo tiene todo” è questo lo slogan utilizzato dalla città messicana per presentarsi al mondo intero, un’affermazione che è anche una premessa a quello che i viaggiatori possono trovare raggiungendo questa terra, che oggi si è guadagnata il titolo di città più bella del mondo.

Arte, architettura, natura, cibo, storia e cultura, Oaxaca è questo e molto altro, un tripudio di colori e di case coloniali che conquistano al primo sguardo; una terra relativamente piccola ma che conserva tantissimi scrigni pronti a rivelare il tesoro nascosto.

Secondo la classifica dei World’s Best Awards di Travel and Leisure, che ha tenuto conto delle opinioni e le esperienze dei viaggiatori, Oaxaca è la città più bella del mondo.

Sono state valutate attrazioni e musei, cultura, cucina, e ancora esperienze da fare sul posto e accoglienza locale.

La somma di tutto questo ha portato a lei, una città deliziosa tutta da scoprire, localizzata appena a ovest dell’istmo del Tehuantepec. Dai mercati, imperdibile è quello di Benito Juárez, ai locali dove assaporare i deliziosi tacos, passando per il centro storico e le casette colorate, fino ad arrivare alle spiagge incredibili.

La città vanta anche un museo d’arte moderna, conservato inaspettatamente in un prestigioso palazzo del XVII secolo e un imponente sito archeologico precolombiano.

Imperdibili sono il Museo de las Culturas de Oaxaca che conserva i resti della storia più antica della città e il Museo de los Pintores Oaxaqueños, che permette, invece, di conoscere l’arte dei principali artisti della regione.

Oltre a conservare i resti della civiltà zapoteca, che si era insinuata su questo territorio, la città è anche custode di alcune delle spiagge più spettacolari della costa pacifica del Paese.

La cultura artigianale è viva più che mai in questa città del sud del Messico, qui i viaggiatori amano passeggiare tra mercati e negozi di artigianato per portare con sé sculture e piccoli capolavori intagliati a mano come souvenir.

La città di Oaxaca è in continuo fermento, famosa è la sua fiera del Mezcal o la movimenta Guelaguetza, la festa che prevede due settimane di danze folcloristiche, musica e colori.

Per tutti questi motivi, non stupisce allora, che sia stata proprio lei ad aggiudicarsi il titolo di città più bella del mondo.