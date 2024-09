Oudenaarde, il villaggio belga capolavoro del gotico

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Ph Flavio Vallenari - iStock

Se si pensa alle Fiandre, Anversa, Bruges e Gand potrebbero essere le prime città che vengono in mente. Tuttavia, questa regione del Belgio è costellata di incantevoli borghi che meritano di essere scoperti. Tra questi, Oudenaarde si distingue come un autentico capolavoro del gotico. Situata a circa un’ora di auto da Bruxelles, lungo le rive del fiume Schelda, Oudenaarde è famosa per la sua storia affascinante e per il suo patrimonio architettonico unico.

Itinerario alla scoperta di Oudenaarde

Proviamo a ipotizzare un itinerario di visita alla scoperta del centro storico e dei principali punti di interesse storico e culturale.

Il Municipio di Oudenaarde

La visita a Oudenaarde può iniziare con una tappa al Municipio, uno dei migliori esempi di architettura gotica in Europa. Costruito tra il 1526 e il 1530, il municipio è noto per la sua facciata riccamente decorata, con statue e sculture che rappresentano figure storiche e mitologiche. All’interno, si trova una vasta collezione di arazzi storici, che raccontano la ricca tradizione tessile della città. La Sala dei Tappeti, in particolare, espone alcuni degli arazzi più pregiati realizzati per le corti europee.

La Chiesa di San Walburga

A pochi passi dal municipio si trova la Chiesa di San Walburga, un importante esempio di architettura gotica. La chiesa è celebre per le sue vetrate colorate e per il campanile alto, che offre una vista panoramica sulla città. L’interno della chiesa è decorato con opere d’arte religiose e statue di incredibile pregio.

Il Museo della Battaglia di Oudenaarde

Si prosegue visitando il Museo della Battaglia di Oudenaarde, dedicato alla storica battaglia del 1708 che ebbe luogo nei pressi della città. Il museo offre una panoramica dettagliata della battaglia e del suo impatto sulla regione. Attraverso esposizioni di armi, mappe e documenti storici, i visitatori possono comprendere l’importanza strategica della battaglia nella Guerra di Successione Spagnola.

Il Bastione di Oudenaarde

Non lontano dal museo si trova il Bastione di Oudenaarde, una delle antiche fortificazioni che circondavano la città. Sebbene gran parte delle mura originarie siano scomparse, il bastione rimane un luogo affascinante dove passeggiare e riflettere sulla storia militare di Oudenaarde.

Il Quartiere dei Tessitori

Il Quartiere dei Tessitori, un tempo il cuore pulsante dell’industria tessile della città, merita una visita. Passeggiando tra le strade storiche, è possibile ammirare le antiche botteghe e gli edifici che testimoniano l’importanza del commercio tessile. Oggi, il quartiere è un vivace centro culturale con piccole boutique e caffè.

La Piazza del Mercato

La Piazza del Mercato è il centro della vita cittadina. Ogni settimana ospita un mercato locale dove è possibile acquistare prodotti freschi e specialità regionali. La piazza è circondata da caffè e ristoranti, ideali per una sosta.

Centrum Ronde van Vlaanderen

Il Centrum Ronde van Vlaanderen è un must per gli appassionati di ciclismo. Situato vicino alla piazza principale, questo centro è dedicato alla celebre corsa ciclistica, il Ronde van Vlaanderen. Il museo offre esposizioni interattive che celebrano la storia e l’importanza della gara, con biciclette storiche, memorabilia e un percorso che simula l’esperienza della corsa.

Un Birrificio Locale: Brouwerij Roman

Infine, da non perdere una visita al Brouwerij Roman, un birrificio locale a poca distanza dalla città. Fondata nel 1545, la birreria è famosa per le sue birre tradizionali belghe. Offrono visite guidate che permettono di scoprire il processo di produzione della birra e di assaporare alcune delle loro specialità in loco.

Fonte: 123rf

Cicloturismo a Oudenaarde: il Giro delle Fiandre e non solo

Oudenaarde rappresenta una base ideale per esplorare la regione delle Fiandre in bicicletta. Il Ronde van Vlaanderen, conosciuto anche come Giro delle Fiandre, è una delle competizioni ciclistiche più prestigiose a livello globale e si snoda attraverso alcuni dei paesaggi più pittoreschi della regione. Gli appassionati di ciclismo possono seguire le stesse strade della gara storica grazie a una rete di percorsi ciclabili ben segnalati e di alta qualità.

Anche per i meno allenati, la città di Oudenaarde e i suoi dintorni offrono numerose opzioni per il cicloturismo, con itinerari che variano in difficoltà per soddisfare tutti i livelli di esperienza. I percorsi includono tratti pianeggianti e collinari, passando attraverso affascinanti villaggi e scenari naturali mozzafiato.

Tra gli itinerari consigliati possiamo segnalare:

Percorso del Ronde van Vlaanderen : questo itinerario segue il tracciato del Giro delle Fiandre, per percorrere le stesse strade che ospitano la gara. Il percorso offre una vista panoramica sulle colline e sui villaggi che caratterizzano il paesaggio delle Fiandre.

: questo itinerario segue il tracciato del Giro delle Fiandre, per percorrere le stesse strade che ospitano la gara. Il percorso offre una vista panoramica sulle colline e sui villaggi che caratterizzano il paesaggio delle Fiandre. Anello delle Colline di Oudenaarde : un percorso di circa 40 km che si snoda intorno alle colline circostanti la città, offrendo viste spettacolari e attraversando piccoli borghi come Kwaremont e Kluisbergen. Adatto a ciclisti con un buon livello di preparazione fisica.

: un percorso di circa 40 km che si snoda intorno alle colline circostanti la città, offrendo viste spettacolari e attraversando piccoli borghi come Kwaremont e Kluisbergen. Adatto a ciclisti con un buon livello di preparazione fisica. Ciclabile del Fiume Schelda : un itinerario più tranquillo di circa 25 km lungo le rive del fiume Schelda, che consente di godere di paesaggi naturali e di una piacevole pedalata tra la natura. Ideale per tutti i livelli di esperienza e perfetto per una passeggiata in bicicletta.

: un itinerario più tranquillo di circa 25 km lungo le rive del fiume Schelda, che consente di godere di paesaggi naturali e di una piacevole pedalata tra la natura. Ideale per tutti i livelli di esperienza e perfetto per una passeggiata in bicicletta. Percorso della Tradizione Tessile: questo percorso di 15 km esplora il quartiere storico dei tessitori e i luoghi legati alla tradizione del tessile di Oudenaarde. Attraversa aree pittoresche e punti di interesse culturale, per un mix di storia e bellezza paesaggistica.

Informazioni utili per la visita

Come arrivare a Oudenaarde

Oudenaarde è facilmente raggiungibile in auto da Bruxelles, con un viaggio di circa un’ora. La cittadina è ben collegata anche con il treno: la stazione di Oudenaarde offre collegamenti diretti con le principali città belghe. Per chi arriva in aereo, l’aeroporto di Bruxelles è il punto di partenza più vicino.

Spostamenti interni

Una volta arrivati a Oudenaarde, muoversi all’interno della città e dei suoi dintorni è semplice, viste le dimensioni contenute e gli ottimi servizi. Il centro di Oudenaarde è facilmente esplorabile a piedi, visto che molti dei principali luoghi di interesse, come il Municipio, la Chiesa di San Walburga e la Piazza del Mercato, sono situati a breve distanza l’uno dall’altro. Come si diceva, Oudenaarde è una meta eccellente per il cicloturismo, con una rete di percorsi ciclabili ben segnalati. Noleggiare una bicicletta è infatti un’ottima scelta per esplorare la città e i suoi dintorni, inclusi i percorsi tematici e le ciclabili lungo il fiume Schelda. In ogni caso, la città è servita da autobus locali che collegano Oudenaarde anche con le aree circostanti e le principali attrazioni. Le fermate degli autobus sono ben distribuite e facilmente raggiungibili dal centro città. Per spostamenti più rapidi o per raggiungere luoghi non facilmente accessibili con i mezzi pubblici, sono disponibili servizi di taxi e ride-sharing. Questi servizi possono essere prenotati tramite app o direttamente in città. Per una visita di più giorni e di una zona più ampia, può essere comodo il noleggio di un’auto, e sia in città che presso la stazione ferroviaria si trovano diverse agenzie di noleggio.

Quando andare

Oudenaarde può essere visitata tutto l’anno, ma il periodo migliore per un soggiorno è tra la primavera e l’autunno. I mesi da maggio a settembre si caratterizzano per le temperature miti, ideali per passeggiate, escursioni e il ciclismo. Durante la primavera e l’estate, i giardini e i paesaggi circostanti sono particolarmente rigogliosi, rendendo le esplorazioni all’aperto ancora più piacevoli.

Per gli appassionati di ciclismo, il periodo intorno al Ronde van Vlaanderen, che si tiene alla fine di marzo o inizio aprile, è particolarmente interessante. Questo è il momento in cui la città è animata da eventi e attività legate alla gara.

Specialità Gastronomiche

Oudenaarde e la regione delle Fiandre sono rinomate per le loro specialità gastronomiche. Assolutamente da assaggiare: i Gaufres de Liège sono un dolce tipico belga, caratterizzato da una consistenza croccante e un sapore dolce. Disponibili in diverse varianti, sono perfette per una pausa durante la visita. Le Moules-frites sono le cozze accompagnate da patatine fritte, un piatto tradizionale belga che può essere trovato in molti ristoranti della città. Le cozze sono preparate in vari modi, spesso con un tocco di vino bianco e aromi freschi. Lo Stoofvlees è invece uno stufato di manzo alla belga, cotto lentamente con birra e spezie. È un piatto sostanzioso e saporito, ideale per chi cerca un pasto tipico e soddisfacente. Ma Oudenaarde è famosa soprattutto per la sua tradizione birraia; tra tutte, la birra Roman, prodotta presso il Brouwerij Roman, è una delle più conosciute.