iStock In pieno centro sul lungomare di Seattle

Seattle, la “Città Smeraldo” della West Coast, si prepara a un 2026 ricco di eventi straordinari, nuove connessioni internazionali e un’offerta turistica sempre più completa. Tra natura spettacolare, cultura dinamica e innovazione tecnologica, la città offre esperienze imperdibili per ogni tipo di viaggiatore.

Con il suo iconico skyline dominato dalla Space Needle, i mercati vivaci come il Pike Place Market e i quartieri caratteristici come Capitol Hill e Ballard, Seattle unisce il fascino urbano alla bellezza dei paesaggi naturali circostanti.

La città è anche un punto di riferimento per l’innovazione e la tecnologia il che la rende perfetta per chi ama scoprire luoghi dinamici e moderni. Inoltre, i parchi lussureggianti, i laghi e le coste frastagliate offrono spazi perfetti per escursioni, sport acquatici o semplici passeggiate nella natura.

Con tutte queste caratteristiche, il 2026 non è solo un buon anno per visitare Seattle, ma il momento ideale per vivere la città in tutta la sua energia.

Ecco tre motivi per cui vale la pena visitare Seattle nel 2026.

Seattle ospiterà la FIFA World Cup 2026

Nel 2026, Seattle sarà una delle città ospitanti della FIFA World Cup 2026, il più grande evento calcistico mondiale. La città accoglierà sei partite, tra cui una della nazionale statunitense.

L’iconico stadio di Seattle diventerà il cuore pulsante del calcio internazionale, offrendo un’esperienza unica per appassionati e turisti. Partecipare a questo evento significa vivere l’emozione del calcio mondiale immersi nella vibrante atmosfera di Seattle, una città che saprà conquistare anche chi non è tifoso.

Un’estate ricca di eventi e festival

Seattle non è solo sport: il 2026 promette una ricca programmazione culturale. Tra concerti, spettacoli teatrali all’aperto e festival locali, c’è qualcosa per tutti. In estate, ad esempio, si potrà assistere a Shakespeare in the Park o partecipare all’Indigenous People Festival.

Tanti sono gli eventi che uniscono arte, musica e attività per famiglie. Questi appuntamenti permettono di immergersi nella cultura locale e scoprire la città like a local, rendendo il viaggio un’esperienza autentica e memorabile.

Da Roma a Seattle: nuovo collegamento diretto Delta Air Lines

Dal 7 maggio 2026, raggiungere Seattle da Roma sarà più facile che mai grazie al nuovo volo diretto Delta Air Lines. Il collegamento, operato quattro volte a settimana con l’Airbus A330-900neo, porta la capitale italiana direttamente sulla West Coast americana.

Seattle diventerà così la sesta destinazione servita da Delta da Roma Fiumicino, dopo New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis.

ufficio stampa

Secondo Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India, il nuovo volo amplia l’offerta di destinazioni negli USA e aumenta le possibilità di viaggio tra Italia e Stati Uniti, supportando al contempo l’economia locale.

I passeggeri potranno godere di un’esperienza premium a bordo, con poltrone letto completamente reclinabili, menu curati, amenity-kit di lusso e intrattenimento on-demand.

A Seattle, Delta investe inoltre in servizi di eccellenza: lounge Delta One e Sky Club, accesso prioritario a 18 gate e una flotta a terra sempre più sostenibile, con veicoli elettrici e procedure innovative.

Questo collegamento diretto rende Seattle una destinazione più accessibile e invitante, aprendo le porte a esplorazioni indimenticabili della città e della West Coast.