La rete di collegamenti tra Italia e Spagna cresce con nuove rotte invernali che aprono le porte a viaggi più semplici, veloci e ricchi di esperienze autentiche

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Nuovi voli dall'Italia per Alicante

La Spagna non è mai stata così a portata di mano: quest’inverno si vola davvero ovunque. Preparatevi a scoprire nuove città, vivere la magia delle feste in scenari da cartolina e regalarvi avventure che aspettano solo di essere vissute. Con le nuove rotte che avvicinano ancora di più Italia e Spagna, non avete più scuse: valigie pronte, perché l’inverno diventa la stagione perfetta per decollare verso emozioni tutte da raccontare.

Bilbao

Amate l’arte, il buon cibo e quell’atmosfera vibrante che solo i Paesi Baschi sanno offrire? Bilbao è la vostra meta perfetta. Quest’inverno raggiungerla sarà ancora più semplice. Volotea collega Verona durante il ponte dell’Immacolata (6 e 9 dicembre 2025) e poi dal 19 dicembre al 6 gennaio, con due voli settimanali, il martedì e il venerdì. easyJet, invece, mantiene operativo il collegamento Milano Malpensa – Bilbao anche d’inverno, con tre frequenze a settimana (martedì, giovedì e domenica).

Barcellona

Barcellona è una di quelle città che non smette mai di stupire, soprattutto in inverno: niente caos, temperature miti e scorci che brillano di una luce tutta nuova. Da Milano Malpensa, Singapore Airlines riprende i collegamenti con tre voli settimanali (mercoledì, giovedì e domenica), offrendovi l’occasione perfetta per una fuga tra architettura visionaria, mercati colorati e chilometri di lungomare.

Madrid

Se cercate energia pura, cultura ovunque e una città che in inverno diventa pura magia, Madrid è la vostra destinazione ideale. Volotea apre due nuovi collegamenti: Ancona Madrid dal 19 dicembre per tutte le feste natalizie con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì), e Genova Madrid, anch’essa invernale, con due voli a settimana (lunedì e venerdì).

iStock

Valencia

Valencia è la città perfetta per chi cerca un mix irresistibile di modernità, mare e tradizione. D’inverno rivela un lato autentico e rilassato, tutto da vivere. Da Venezia, Wizz Air manterrà attiva la rotta anche a partire dall’inverno 2025, con quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Godetevi la Città delle Arti e delle Scienze, pedalate nei suoi ampi parchi, passeggiate tra vicoli storici e assaggiate la vera paella in una giornata di sole: Valencia vi conquisterà con la sua luce.

Siviglia

Siviglia è una delle città più affascinanti della Spagna e d’inverno mostra il suo volto più autentico: mite, rilassata e incredibilmente suggestiva. Le possibilità per raggiungerla sono numerose. easyJet propone i collegamenti da Milano Malpensa con 2 frequenze settimanali, di lunedì e venerdì. Volotea, invece, parte da Verona dal 6 novembre al 14 dicembre, e dal 12 febbraio al 26 marzo 2026 di giovedì e domenica. Wizz Air invece propone i collegamenti ad Milano Malpensa con ben 5 partenze settimanali durante tutto l’inverno.

Alicante

Alla ricerca di una fuga al sole anche nei mesi più freddi? Alicante è la risposta. Mare, luce e una vita tranquilla che vi farà respirare a pieni polmoni. Wizz Air mantiene operativo il collegamento Milano Malpensa Alicante anche d’inverno dal 2025, con quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica).

Las Palmas de Gran Canaria

E per chi vuole proprio dimenticare l’inverno, c’è Las Palmas, la capitale delle Isole Canarie a Gran Canaria. Un luogo dove il sole sembra avere sempre la meglio e il mare è protagonista. Dal 1° novembre, easyJet inaugura la nuova rotta Milano Linate Las Palmas, con frequenza settimanale il sabato.