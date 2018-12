Norwegian lancia la prima crociera nel Mediteranneo con festival a bordo

editato in: da

Unire il relax di una traversata sul mar Mediterraneo all’adrenalina di un concerto rock? Da oggi si può: la prossima estate la Norwegian lancerà la prima crociera con festival a bordo.

Il Festival, battezzatto “The Boaty Weekender”, è stato organizzato dalla band scozzese Belle and Sebastian, e sarà ospitato per quattro giorni a bordo della Norwegian Pearl (Norwegian Cruise Line) che può ospitare 2.500 passeggeri.

Per la mini crociera si parte l’8 agosto da Barcellona, navigando nel Mediterraneo da Barcellona a Cagliari e ritorno. La line-up della kermesse è ancora in fase di allestimento, ma ci sono già dei nomi di tutto rispetto: oltre a Belle & Sebastian, che si esibiranno ben due volte, ci sono anche Mogwai, Yo La Tengo, Django Django, Camera Obscura, Alvvays, The Buzzcocks, Japanese Breakfast, Kelly Lee Owens e Nilüfer Yanya.

“L’idea ci è venuta anni fa, praticamente l’anno in cui abbiamo formato la band. Nel 1997 stavamo per imbarcarci su un traghetto, e navigando sulle coste inglesi avremmo dovuto far salire persone a bordo e suonare per loro. Questa crociera si è rivelata qualcosa di un po’ più sofisticato, ma è una nave dopo tutto” ha spiegato Stuart Murdoch, leader della band di “I’m a cuckoo”. La sua è una passione ereditaria: il cantante proviene infatti da una famiglia di marinai, e non ha mai nascosta la sua passione per il mare.

Il “Boaty Weekender” si inserisce in un nuovo trend di crociere alternative pensate per attrarre un nuovo target di viaggiatori, soprattutto giovani e famiglie. La musica non sarà comunque l’unica attrazione a disposizione dei passeggeri della Norwegian Pearl: in programma ci sono anche lezioni di yoga e meditazione, serate di clubbing, feste a tema, giochi, proiezioni di film, workshop, incontri, lezioni di cucina, attività per famiglie, karaoke con musica dal vivo e un quiz.

Sul sito del festival sono già in vendita i biglietti per la crociera, che partono da 726 € e variano a seconda del tipo di cabina scelta. Sono inclusi pasti, attività per ragazzi, l’uso di palestra, piscina, sauna e pista da corsa. Insomma, anche se la musica dovesse annoiarvi, non si può certo dire che manchino delle valide alternative.