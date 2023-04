Si chiama Nika ed è la prima “isola gentile” del mondo

Fonte: 123rf Nika island è stata eletta la prima isola gentile al mondo

È il sogno di una vita intera quello di volare dall’altra parte del mondo per scoprire, e vivere, uno degli ultimi paradisi terrestri del mondo, per perdersi e immergersi in scenari mozzafiato, per condividere esperienze all’insegna della pace, del silenzio e del relax.

Raggiungere le Maldive è un desiderio condiviso da tantissimi viaggiatori, e i motivi sono piuttosto intuibili. Il Paese tropicale circondato dall’Oceano Indiano, e caratterizzato da atolli e piccole isole coralline, ospita paesaggi incontaminati e selvaggi, fatti di spiagge bianche che scintillano al sole, lagune suggestive di acque blu e trasparente, e lunghe barriere di corallo.

Ed è proprio in questo eden terrestre, dove tutto parla di bellezza e meraviglia, che esiste un piccolo gioiello lontano dai sentieri più battuti dal turismo di massa, un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Stiamo parlando di Nika Island ed è la prima “isola gentile” del mondo intero. Ecco perché dovresti visitarla al più presto.

Benvenuti a Nika Island, il luogo dove il tempo si è fermato

Ari, Baa e Malé Nord, questi sono solo alcuni degli atolli più celebri e raggiunti dai viaggiatori che vogliono scoprire le bellezze paradisiache che da sempre sono associate alle Maldive. Eppure, il Paese tropicale dell’Oceano Indiano, conserva preziosi segreti che aspettano solo di essere svelati dagli avventurieri più impavidi.

Nika Island, per esempio, è una di quelle destinazioni ancora non presenti nei radar turistici, eppure questa isola è un vero e proprio gioiello da scoprire. Un lembo di terra che per forme, dimensioni e colori rappresenta l’isola paradisiaca per antonomasia nell’immaginario collettivo, e chi ci è stato non potrà che confermarvelo.

Sull’isola il tempo sembra essere magicamente rallentato, scandito solo dalla natura che ne decide i ritmi. È lei, infatti, con le sue meraviglie a ridisegnare i contorni di un paradiso che è estraneo alle dinamiche dei luoghi di vacanza.

Raggiungere Nika Island, questo è chiaro, vuol dire concedersi di vivere un’esperienza unica, circondati da una bellezza mozzafiato e senza eguali, ma vuol dire anche esplorare e toccare con mano la cultura di quella che sta per diventare la prima “isola gentile” del mondo.

Un paradiso terrestre “gentile”

Si svolgerà il 2 aprile del 2023, sotto l’albero di ficus plurisecolare Nika, lo stesso che ha dato il nome all’isola, la cerimonia di proclamazione che farà di questa terra la prima “isola gentile” del mondo.

Nika Island entrerà a far parte del circuito dell’International Kindness Movement, un network internazionale che ha come obbiettivo quello di diffondere nel mondo il valore universale della gentilezza, ritenuta imprescindibile per lo sviluppo sociale delle comunità e dei territori di tutto il pianeta.

E la piccola Nika Island, che è lontana dal turismo di massa e che è considerata un pezzo fondamentale della storia dell’intero Paese tropicale, incarna proprio questo atteggiamento. Lo fanno le persone, con la loro accoglienza, ma anche con quell’impegno condiviso volto a preservare l’autenticità, la storia e il patrimonio naturalistico di questo posto. Ma lo fanno gli stessi viaggiatori che, una volta approdati sull’isola, non possono che abbracciare questo stile di vita.

Questo lembo di terra, quindi, diventerà il portatore di un messaggio unico e importante, quello di vivere secondo il valore della gentilezza. L’unico in grado di cambiare ogni cosa, dentro e fuori di noi.