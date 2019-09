MSC Seashore: aperte le prenotazioni per il nuovo gigante green

editato in: da

MSC Seashore, presentata pochi giorni fa da MSC Crociere, apre oggi le prenotazioni e sarà la nave più lussuosa e tecnologicamente avanzata costruita fino ad ora in Italia.

La possibilità di fare una bellissima crociera nel Mediterraneo, con offerte interessanti, vi aspetta online: 339 metri di lunghezza con una capienza di ben 5.887 passeggeri e molte novità sono pronte a ospitarvi per un viaggio indimenticabile.

Le tecnologie che si trovano sulla nave, create ad hoc per salvaguardare l’ambiente, sono un plus da non sottovalutare. Vanta sistemi all’avanguardia per quanto riguarda lo smaltimento delle acque trattandole e filtrandole in modo da ottenere una qualità simile a quella dei rubinetti di casa; la riduzione di emissione di ossido di azoto e un’efficienza energetica che consente alla nave di essere collegata alla rete elettrica del porto durante l’ormeggio.

MSC Seashore è la prima delle due navi Seaside Evo, di dimensioni maggiori rispetto alle due navi già consegnate della classe Seaside, e che rispetto a quest’ultima presenta numerose novità destinate a migliorare ulteriormente l’esperienza di vacanza dei passeggeri. Tra le principali innovazioni: un magrodome (tetto scorrevole in vetro) ancora più grande, una lounge su due piani dotata di una grande vetrata poppiera in grado di accogliere 600 passeggeri, un teatro ancora più capiente, un intero ponte aggiuntivo dedicato allo “Yacht Club”, un numero più elevato di piscine e alcune ricercatezze gastronomiche tra cui un ristorante con il “sushi train”.

La nave è infatti una delle più lussuose mai costruite in Italia, dal design futuristico e dai dettagli ricercati, che permetteranno ai passeggeri di vivere un’esperienza incredibile. Le cabine sono state risistemate e create sistemazioni più spaziose per le famiglie, per una coccola top, ecco 28 suite con terrazza e due nuove tipologie di cabine: 41 Grand Suite Deluxe e due suite con vasca idromassaggio privata.

È stata inoltre progettata per poter offrire le migliori esperienze di crociera in mari caldi e con climi temperati, grazie anche all’ampia promenade che circonda l’intera nave, garantendo così ai passeggeri molteplici opzioni per mangiare e rilassarsi all’aria aperta. Il nome, che in italiano significa “in riva al mare”, promette un rapporto osmotico con il viaggio marino più bello della vostra vita.

MSC Seashore salperà il prossimo giugno 2021, e il suo primo itinerario la vedrà partire da Genova con scalo a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, per una crociera di 7 notti nel Mediterraneo.