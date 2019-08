In missione su Marte, con TripAdvisor: l’incredibile esperienza

editato in: da

Sei tra quelle persone che, da sempre, sognano un viaggio interspaziale? Vorresti salire su di una navicella e salpare alla volta di Marte? Forse quello rimarrà solamente un sogno, ma c’è un’esperienza, oggi, che vi si avvicina molto. E, ad offrirla, è TripAdvisor.

O meglio: “Experience Life on Mars” (letteralmente, “sperimentare la vita su Marte”) è un’esperienza offerta dalla Astroland Agency di Santander, nella regione spagnola della Cantabria. Al costo di 6.050 euro, i viaggiatori si imbarcheranno in una vera e propria missione della durata di 30 giorni: tre saranno le settimane di addestramento, tre i giorni di allenamento fisico e psicologico, mentre i tre finali saranno di completo isolamento nelle caverne che la regione vanta.

Perché è proprio in Spagna, nelle profondità della Cantabria, che la Astroland Agency ha ricreato condizioni simili a quelle che si possono trovare su Marte. Più precisamente, in una cavità profonda 60 metri e lunga 1.2 chilometri. Un luogo isolato dal mondo, decisamente, in cui mettersi alla prova con un’esperienza estrema e con emozioni che promettono di essere indimenticabili.

Sconsigliato alle donne incinte, e a chi soffre di problemi alla schiena, l’Experience Life on Mars è disponibile per un numero limitato di persone: sono solamente cinque le date disponibili nei prossimi mesi, con un numero massimo di dieci partecipanti alla volta. Quando si “parte”? Il 22 settembre, il 13 e il 27 ottobre, il 10 e il 24 novembre. Ma non tutti sono ammessi: i candidati devono fare richiesta online, e superare test fisici e psicologici prima di essere ammessi.

Cosa include la speciale esperienza? Tre settimane d’addestramento a stretto contatto con esperti dello spazio e psicologi come Gabriel Gonzalez de la Torre, Professore di Neuropsicologia all’Università di Cadige, nonché uno dei pochi psicologi per astronauti della Spagna, o Inigo Munoz Elorza, istruttore all’European Astronaut Center e membro dell’European Space Agency.

Successivamente, si trascorreranno tre giorni all’interno dell’Astroland Space Center (all’interno del Parco di Scienze e Tecnologia della Cantabria), per imparare a camminare nello spazio partecipando a lezioni di speleologia e a prove di “galleggiamento” che simulano gli stati di assenza di gravità. Per concludere poi l’esperienza con tre giorni d’isolamento nelle grotte di Arredondo, le cui condizioni – secondo gli esperti – replicherebbero alla perfezione la vita su Marte.

Pronti per tuffarvi (più o meno) nello spazio?