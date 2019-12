Mini crociere per trascorrere Capodanno a bordo di una super nave

editato in: da

Ne hai abbastanza del Capodanno sulla terraferma? Niente paura: la compagnia di navigazione italo-francese Corsica Sardinia Ferries ha pensato ad un’alternativa imperdibile per chi desidera salutare l’anno nuovo in modo diverso dal solito, in barba al concerto in piazza e al solito veglione in discoteca post-cenone.

Le Navi Gialle della sua flotta sono pronte a salpare per due mini crociere da sogno, con un programma esclusivo pronto a rendere quest’esperienza ancor più speciale. Gli itinerari sono piuttosto diversi l’uno dall’altro, sia a livello di durata che di rotta, mentre le modalità di intrattenimento sono le medesime: a bordo di entrambe le navi, i passeggeri potranno divertirsi a suon di giochi e musica, brindisi e buona cucina.

La prima mini crociera per il Capodanno 2020 proposta dalla compagnia, la più breve tra le due, è quella che parte da Livorno e fa rotta su Bastia, in Corsica. Si salpa a bordo della Corsica Victoria la mattina del 31 dicembre e si arriva a destinazione nel primo pomeriggio, giusto in tempo per fare un giro della città prima di dare inizio ai preparativi per la grande serata. Potrai ammirare i suoi palazzi monumentali e tutti i suoi pregevoli edifici sacri, ma anche respirare la caratteristica atmosfera che avvolge la zona del porto.

Si torna alla base l’indomani, alle 17.15, dopo una seconda passeggiata per le vie di Bastia e, soprattutto, dopo una scintillante notte di bagordi nel bel mezzo del Tirreno. Ma quanto ti costerà questa mini crociera di Capodanno in Corsica? Le tariffe, già inclusive di tasse, partono da 230 euro a persona per chi alloggia in cabina doppia interna.

Viaggerà a bordo della Mega Smeralda, invece, chi deciderà di optare per la mini crociera di Capodanno in Costa Azzurra proposta dalla compagnia Corsica Sardinia Ferries. Si sta fuori due notti, si parte da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre e si naviga a vele spiegate – o meglio, pardon, a tutta velocità – in direzione della splendida Nizza. Il cenone e il veglione a bordo della nave avranno quindi come sfondo lo scintillio della Costa Azzurra, che allo scoccare della mezzanotte, come ogni anno, si accenderà con uno spettacolo pirotecnico indimenticabile.

Anche in questo caso ci sarà tutto il tempo per un tour della città, alla scoperta del magnifico castello di Nizza e dell’elegantissima Promenade des Anglais, ma anche per gustare a bordo tutte le leccornie che lo staff servirà durante la colazione a buffet. Il rientro in Liguria è previsto per le 17 del 1° gennaio e le tariffe sono leggermente più alte: per assicurarsi un posto a bordo, in una cabina doppia interna, ogni persona pagherà 290 euro.