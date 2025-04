Militello in Val di Catania ha vinto il titolo di Borgo dei Borghi 2025, un riconoscimento che comporterà una crescita dell'interesse turistico (e non solo)

La finalissima della dodicesima edizione del Borgo dei Borghi, andata in onda durante la serata del 20 aprile all’interno della trasmissione Kilimangiaro, ha svelato l’attesissimo vincitore di questa dodicesima edizione. Nel corso del programma, la conduttrice Camila Raznovich ha reso nota la graduatoria finale dei partecipanti, a partire dal ventesimo posto fino ad arrivare arrivare al primo. Il vincitore di questa edizione è Militello in Val di Catania, in provincia di Catania.

Militello in Val di Catania, il Borgo più bello d’Italia

È Militello in Val di Catania ad aver vinto la dodicesima edizione del Borgo dei Borghi 2025, un titolo che è tutto merito del pubblico perché nessuno dei tre giurati esperti ha espresso una preferenza per questa località della Sicilia. Un luogo che un fascino da vendere, grazie a un vero e proprio percorso monumentale ricostruito in parte dopo il sisma del 1693.

Non vi sorprenderà sapere che la cittadina è stata inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco tra le Città tardo barocche del Val di Noto. Il centro storico è infatti un condensato di arte e bellezza con oltre venti chiese e palazzi nobiliari. Una piccola curiosità ricordata anche durante il programma: Militello in Val di Catania è il borgo di nascita di uno dei personaggi più amati dalla Tv: Pippo Baudo.

Come è stato eletto il vincitore

Il borgo di Militello in Val di Catania ha vinto grazie a un complessivo di voti composto all’85% dalle preferenze dalla giuria popolare, quindi residenti, telespettatori e turisti, mentre il restante 15% è stato assegnato da una giuria formata da tre esperti, ciascuno con un peso del 5%. Le votazioni si sono svolte dal 23 marzo al 6 aprile attraverso la piattaforma Raiplay, dove comparivano un video e una scheda per ogni località candidata.

Un appuntamento fisso da ormai più di 10 anni, che mira a valorizzare i piccoli (ma deliziosi) centri italiani che spesso rimangono in secondo piano rispetto a tante altre località del nostro Paese. Fino a questo momento, sono stati complessivamente 13 i borghi premiati come vincitori assoluti, poiché nel 2018 il format era articolato in due sessioni distinte, una primaverile e una autunnale, entrambe concluse con l’assegnazione del titolo.

Parliamo quindi di una competizione che si rivela non solo un’occasione per aggiudicarsi il titolo di Borgo più bello d’Italia, ma anche di un’opportunità di crescita per un’intera comunità locale, su cui si accendono meritatamente i riflettori. Quest’anno, infatti, Militello in Val di Catania potrà fregiarsi della targa ‘Borgo dei borghi’ per l’anno 2025, un riconoscimento che gli permetterà di poter beneficiare di un’attenzione mediatica ancora più intensa e che comporterà una quasi certa crescita dell’interesse turistico e, di conseguenza, anche l’arrivo di nuove opportunità economiche per le attività locali e i residenti.