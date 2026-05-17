Borgo fortificato rimasto intatto dal 1200, rifugio di esuli famosi e perla architettonica toscana: il tessuto urbano è originario, miracolosamente scampato alle modernizzazioni

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il bellissimo borgo-castello di Gargonza

Ci vuole un po’ di pazienza ad arrivare, ma ogni minuto speso vale il viaggio: la prima curva arriva dopo Monte San Savino, poi un’altra, poi una salita lenta lungo un profilo collinare tra campi aperti, filari ordinati, macchie di leccio e improvvisi squarci sulla Val di Chiana. A un tratto, sopra il verde, appare una torre merlata alta, severa e assolutamente riconoscibile da lontano. Gargonza comincia così, con una sagoma che sembra uscita da un manoscritto miniato.

Siamo in Toscana, a metà strada tra Arezzo e Siena, su un’altura che domina da nord-ovest la valle. Qui, dentro una proprietà boschiva di 500 ettari, prende forma uno dei borghi fortificati meglio conservati della provincia. Chi arriva fin quassù scopre presto un dettaglio sorprendente: Gargonza è un castello, certo, ma pure un paese abitato, una tenuta agricola, un albergo diffuso e una pagina medievale rimasta leggibile pietra dopo pietra.

Secondo la tradizione più accreditata, da queste parti arrivò persino Dante Alighieri, guelfo bianco in esilio, per una riunione politica tra fuoriusciti fiorentini e aretini. La data è dibattuta tra 1302, 1303 e 1304, però la lapide sopra l’antica porta del borgo continua a ricordare quell’episodio con una certa dose di orgoglio.

Nonostante tutto, nel ‘900 il luogo rischiò l’abbandono totale, fino a che, nei primi anni ’70, Roberto Guicciardini Corsi Salviati diede avvio a un recupero conservativo raro per sensibilità e rigore. Dal 1972 le prime abitazioni restaurate accolsero viaggiatori. Oggi Gargonza vive ancora, ma senza avere sacrificato la propria identità.

Cosa vedere a Gargonza

Grazie al restauro conservativo avvenuto negli anni scorsi, stalle e magazzini di questa perla della Toscana sono state trasformate in residenze d’epoca, pur sempre rispettando le cubature medievali. Visitarlo vuol dire immergersi in un tripudio di vicoli stretti, case rurali, passaggi in pietra, piccole aperture irregolari, quote differenti e visuali improvvise sulla valle.

La Torre merlata del cassero

Alta e possente, la Torre merlata del cassero rappresenta il simbolo assoluto del paese. I merli guelfi ne definiscono subito l’identità politica medievale, mentre la muratura mostra chiaramente fasi costruttive differenti.

Dopo la devastazione del 1433, proprio questa struttura rimase in piedi quando gran parte delle mura venne abbattuta dai fiorentini. Da allora domina il profilo collinare e nelle ore del tramonto assume sfumature che vanno dall’ocra al rame, al punto da sembrare una specie di faro terrestre.

La porta duecentesca

Prima di entrare nel cuore abitato si attraversa un antico accesso medievale con tanto di arco costruito nel XIII secolo. Quest’ultimo conserva ancora proporzioni difensive molto precise, pensate per controllare il flusso di uomini, animali, carri e mercanzie.

Sopra questo ingresso una lapide ricorda il passaggio di Dante. Un dettaglio piccolo, ma che senza dubbio aggiunge una certa dose di profondità letteraria a un luogo già carico di memoria.

La piazzetta con il pozzo ottagonale

Nel centro del villaggio si apre uno spazio raccolto in cui si trova un pozzo ottagonale che, oltre ad avere una funzione idrica, rappresentava il cuore sociale del paese, il punto d’incontro tra famiglie contadine, artigiani, soldati e religiosi.

Le geometrie della pietra, consumate da secoli di utilizzo, sono testimoni di una comunità fatta di stagioni agricole, raccolti, discussioni, matrimoni e partenze.

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La Chiesa dei Santi Tiburzio e Susanna

Piccola, romanica e raccolta, la Chiesa dei Santi Tiburzio e Susanna risale al XIII secolo, anche se l’aspetto attuale deriva dal ripristino stilistico realizzato da Giuseppe Castellucci nel 1928.

Il campanile a vela con bifora dona slancio verticale alla struttura, mentre sul portale compare una lunetta quattrocentesca in terracotta con la Madonna col Bambino e angeli, attribuita a scuola toscana.

I resti della cinta muraria

Tra passaggi laterali, salite brevi e scorci panoramici, riposano segmenti delle mura originali che consentono di comprendere in maniera più approfondita il linguaggio militare del borgo, fatto di visuali strategiche sulla valle, controllo dei percorsi e protezione delle vie commerciali.

Cosa fare a Gargonza

Gargonza conquista anche fuori dalle mura: il paesaggio circostante amplia il racconto, portandolo tra vigneti, strade bianche, colline morbide e piccoli centri che custodiscono una Toscana ancora profondamente agricola. Tra le migliori esperienze da fare ci sono:

Percorrere i sentieri in ebike : vecchie strade attraversano boschi, poderi e crinali agricoli, collegando Gargonza ai piccoli centri della Val di Chiana.

: vecchie strade attraversano boschi, poderi e crinali agricoli, collegando Gargonza ai piccoli centri della Val di Chiana. Visitare le cantine del Chianti Classico : in meno di 1 ora si raggiungono aziende storiche dedicate al Sangiovese, riserve, cru e vinificazioni tradizionali.

: in meno di 1 ora si raggiungono aziende storiche dedicate al Sangiovese, riserve, cru e vinificazioni tradizionali. Raggiungere la terra del Brunello : il territorio di Montalcino offre una delle espressioni enologiche più celebri del pianeta.

: il territorio di Montalcino offre una delle espressioni enologiche più celebri del pianeta. Scoprire il Nobile di Montepulcian o: borgo che regala palazzi rinascimentali, cantine sotterranee e una cultura vinicola profondissima.

o: borgo che regala palazzi rinascimentali, cantine sotterranee e una cultura vinicola profondissima. Passare una giornata tra arte e storia ad Arezzo: in circa 25 minuti si raggiunge il centro storico, con piazze medievali, botteghe antiquarie e cicli pittorici celebri.

Arezzo: in circa 25 minuti si raggiunge il centro storico, con piazze medievali, botteghe antiquarie e cicli pittorici celebri. Raggiungere Siena per una giornata completa : più o meno 40 minuti bastano per arrivare nella città del Palio.

Siena : più o meno 40 minuti bastano per arrivare nella città del Palio. Scoprire i borghi minori della valle : Lucignano, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino custodiscono piazze, chiese, archi e piccoli musei spesso fuori dai circuiti più battuti.

: Lucignano, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino custodiscono piazze, chiese, archi e piccoli musei spesso fuori dai circuiti più battuti. Assaggiare la cucina del borgo: l’antica falegnameria trasformata in ristorante propone pasta fresca fatta in casa, carni locali alla griglia e selezioni DOC e DOCG toscane.

Dove si trova e arrivare

Il borgo-castello di Gargonza appartiene al comune di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ed è “poggiato” su una collina dominante la Val di Chiana, tra Siena e Arezzo. Chi arriva in auto può uscire al casello di Monte San Savino tremite l’Autostrada A1 Milano-Napoli. Da lì bastano 11 km lungo la viabilità collinare

L’ultimo tratto sale tra curve morbide, campi coltivati e boschi fitti. Poi la torre compare ancora una volta, identica a secoli fa. In quel momento si comprende una cosa preziosa: Gargonza ha attraversato guerre, abbandoni, rivolte, dinastie e rinascite, eppure la sua voce è incredibilmente intatta.