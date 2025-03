Uno dei borghi più belli d'Italia sta vendendo case a 1 euro per permettere la ristrutturazione dei suoi edifici più fatiscenti: come e perché acquistarle

Fonte: iStock Il borgo di Penne vende case da ristrutturare a 1 euro

Il borgo italiano di Penne sta nuovamente vendendo case a un prezzo più basso di un espresso. Situato in provincia di Pescara, il paese di origine medievale e dai paesaggi circostanti mozzafiato rientra dal 2012 nella lista dei borghi più belli d’Italia ed è noto anche come la “città del mattone” per i suoi edifici costruiti utilizzando i mattoni rossi.

È una vita tranquilla quella che si respira tra le sue strade, ma non per questo priva di fascino. Chi ricerca questa quiete può approfittare del ritorno dell’iniziativa che permette di acquistare uno dei suoi edifici fatiscenti al costo di 1 euro e con un’offerta abbastanza vantaggiosa. Non è richiesta, infatti, alcuna garanzia di deposito come acconto per assicurarsi un’abitazione, basta solo dare l’impegno nel ristrutturarla.

Perché acquistare case a 1 euro a Penne

Far rivivere i borghi non è impossibile, soprattutto quando sono così belli e ricchi di potenziale storico come Penne. L’architettura del centro è una miscela di stili medievale, gotico e rinascimentale e lo stesso paese ha origini antichissime: le prime tracce di insediamenti preistorici risalgono agli Oschi, una popolazione italica che viveva sugli altipiani per difendersi dai propri nemici. Durante l’occupazione romana, invece, Penne era chiamata Pinna e rappresentava un punto vitale nelle reti di comunicazione e di scambio di merci dell’epoca, come dimostrano sculture romane, gioielli e sedie ancora in mostra nel museo locale.

Ristrutturare una casa in questo piccolo borgo dell’Abruzzo significa contribuire alla sua valorizzazione storica, ma anche culturale e gastronomica. Qui viene organizzato un palio simile a quello di Siena e nella campagna circostante si coltivano vari tipi di cereali, dal farro al mais, fino all’orzo e al rinomato grano duro per la produzione della pasta. Gli amanti del cibo apprezzano l’olio extra vergine di oliva locale e vini come il cerasuolo rosato e il trebbiano d’Abruzzo bianco. In più, il borgo non è troppo lontano dal mare e da alcune località sciistiche.

Insomma, considerando questa panoramica non è così male vivere a Penne, ma come funziona l’iniziativa che ti permette di acquistare una casa a 1 euro?

Come acquistare una casa a 1 euro nel borgo di Penne

A Penne ci sono potenzialmente oltre 40 edifici vuoti in cerca di nuovi proprietari, tutti situati nel centro storico. Come ha raccontato il sindaco, “sebbene la nostra popolazione totale sia di circa 1.200 abitanti, solo 1.000 persone vivono ancora nel nostro splendido quartiere storico, che rischia di diventare una città fantasma“.

Non è la prima volta che Penne partecipa a questa iniziativa che ha coinvolto anche altre zone d’Italia, come la Sardegna e la Sicilia. Le prime tre case a 1 euro sono state vendute nel 2022, mentre il secondo gruppo di tre è stato venduto alla fine dell’anno scorso.

L’ultima tranche è composta dallo stesso tipo di case di quelle vendute in precedenza: per lo più vecchie, alcune risalenti al Medioevo con ulteriori miglioramenti apportati durante il Rinascimento, sebbene due esempi recenti venduti fossero entrambi costruiti all’inizio del 1900. Sono disposte su un massimo di tre piani e variano da circa 70 a 120 metri quadrati.

Per acquistarle, l’unico requisito richiesto è che gli acquirenti si impegnino a ristrutturare queste case entro tre anni, senza alcuna garanzia di acconto per iniziare i lavori. Inoltre, il borgo mette anche a disposizione un’agenzia che aiuta gli acquirenti durante tutta la ristrutturazione.