Arroccato tra Lazio e Abruzzo, San Donato Val di Comino è un borgo inciso nella roccia calcarea e attraversato da secoli di storia, riti e silenzi che sanno parlare

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Un bellissimo scorcio di San Donato Val di Comino

Un agglomerato di case chiare, compatte e incollate alla roccia come se qualcuno le avesse modellate con le mani. No, non è la descrizione di un quadro ma il grazioso borgo di San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone. Siamo a circa 730 metri di altitudine, in un paese che nasce su stratificazioni storiche che affondano le radici in epoche lontanissime.

San Donato possiede due anime: il Rione Castello nella parte più alta, racchiuso un tempo da mura difensive oggi inglobate nelle abitazioni; il Rione Valle, più in basso, nato con l’espansione del territorio quando la popolazione cresceva e lo spazio dentro le mura non bastava più. Scalpellini locali hanno inciso gradini, archi, portali, chiavi di volta e mascheroni con segni identitari. In passato, infatti, chi poteva permetterselo commissionava dettagli elaborati per rendere la propria casa una dichiarazione sociale.

Oggi si presenta come un paese pieno di passaggi coperti chiamati “spuort”, vicoli stretti progettati per proteggersi dal vento e per difendersi dagli assedi, scalinate che salgono senza tregua e scorci che si aprono sulla valle.

Cosa vedere a San Donato Val di Comino

Il centro storico di questo borgo del Lazio rappresenta un esempio ottimale di urbanistica difensiva, con edifici che sembrano sorreggersi l’uno con l’altro. Non è raro, durante la visita, sperimentare la sensazione di aver perso il senso del tempo, in quanto ci si riappropria di una dimensione più autentica e tattile.

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Torre medievale dei Conti d’Aquino

Punto più alto del borgo, isolata rispetto alle case, questa torre quadrata del XIII secolo domina il paesaggio. Misura poco più di 5 metri per lato e raggiunge i 12 metri di altezza. Un tempo la sua funzione era di controllare e difendere la Via Marsicana in caso di attacco. Oggi, invece, permette una vista ampia sulla valle e sulle direttrici verso l’Abruzzo, pur continuando a funzionare come una bussola naturale orientata secondo i movimenti del sole durante equinozi e solstizi.

Una leggenda racconta di un passaggio sotterraneo che collegava la torre al santuario, custodito da una creatura feroce. Racconto popolare, certo, ma qui il confine tra realtà e immaginazione resta sempre sottile.

Santuario di San Donato

Il cuore spirituale del paese è il Santuario di San Donato. Le prime tracce documentate risalgono al 778, quando il duca longobardo Ildebrando di Spoleto cedette la chiesa ai benedettini di San Vincenzo al Volturno. L’edificio attuale è il risultato di interventi successivi e l’interno presenta tre navate decorate con stucchi e affreschi di Gaspare Capricci.

Le scene raccontano episodi della vita del santo, tra guarigioni, martirio e gloria finale. In controfacciata appare la cacciata dei mercanti dal tempio, immagine potente che richiama un’idea precisa di sacralità.

Rione Castello e le porte medievali

Il nucleo antico prende il nome di Rione Castello è vi si può accedere tramite una serie di ingressi monumentali. Porta Orologio, con arco a sesto acuto, risale al ‘200 e segnava l’ingresso principale per chi arrivava dall’Abruzzo.

Porta a Ponente conserva frammenti di un affresco angioino con San Giovanni Battista, dipinto su fondo giallo, gesto che indica il cielo. Porta a Greco e Porta a Maestro completano il sistema difensivo.

Le Cannesse

Le Cannesse è una delle zone più suggestive in cui, in tempi assai lontani, si trovava il primo nucleo abitativo nato attorno alla rocca e al santuario. Le case si sviluppano in forma compatta, con una disposizione che suggerisce protezione e isolamento.

Vicolo Marozzi e gli “spuort”

Questo vicolo racconta bene la logica urbana medievale: curve strette, passaggi coperti e scalette ripide. La forma irregolare serviva a rallentare eventuali aggressori e a difendere gli abitanti.

Gli “spuort” collegano invece edifici creando corridoi coperti. Alcuni ospitano pitture che raccontano episodi storici o religiosi, come quello dedicato a Fra’ Tommaso, cappuccino del ‘600 venerato per la sua vita dedicata ai poveri.

Duomo di Santa Maria e San Marcello

Situato nel Rione Valle, il duomo è il vero e proprio simbolo dell’espansione del paese. Dalle origini medievali, presenta una pianta basilicale con lesene e colonne addossate alla facciata.

All’interno si trovano un coro e un organo provenienti da Subiaco, mentre sotto l’altare maggiore è custodito il corpo di Santa Costanza, martire di epoca romana.

Piazza Carlo Coletti e la meridiana

Centro della vita sociale, Piazza Carlo Coletti nacque dopo la copertura di un torrente nel XIX secolo. Qui è custodita una meridiana realizzata nel 1891 con una colata di piombo su marmo che, oltre a indicare l’ora, mostra il percorso del sole durante l’anno, le variazioni tra tempo locale e tempo medio e altri dati astronomici.

Memoriale della Shoah e Museo del Novecento

Una parte della storia più recente colpisce chiunque arrivi a San Donato Val di Comino: durante la Seconda Guerra Mondiale, il borgo fu luogo di internamento per ebrei stranieri. Molti trovarono accoglienza, altri vennero deportati nel 1944.

Il memoriale ricorda quei nomi con simboli forti, come due alberi di acero che rappresentano due bambini morti ad Auschwitz. Il museo, dal canto suo, mostra il ‘900 attraverso documenti, oggetti e testimonianze.

Cosa fare a San Donato Val di Comino

Tra stimoli continui offerti dalla natura circostante e gesti quotidiani che sanno di antico e genuino, a San Donato Val di Comino non ci si annoia mai. Tra le migliori attività da fare:

Perdersi tra vicoli e scalinate del Rione Castello : seguendo dettagli incisi nella pietra e cercando mascheroni sui portali.

: seguendo dettagli incisi nella pietra e cercando mascheroni sui portali. Salire fino alla torre per guardare la Val di Comino dall’alto : specialmente al tramonto, quando la luce cambia tutto.

: specialmente al tramonto, quando la luce cambia tutto. Esplorare il percorso delle fonti : tra acqua, silenzio e tracce della vita di un tempo.

: tra acqua, silenzio e tracce della vita di un tempo. Raggiungere Forca d’Acero : lungo la strada che entra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con boschi e panorami aperti.

: lungo la strada che entra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con boschi e panorami aperti. Partecipare alle feste di agosto: dedicate a San Donato e Santa Costanza, tra processioni, fiaccolate e mercati nei vicoli.

dedicate a San Donato e Santa Costanza, tra processioni, fiaccolate e mercati nei vicoli. Assaggiare piatti locali: come abbuoto, calascioni e salsicce conservate sotto strutto.

Dove si trova e come arrivare

San Donato Val di Comino si trova nella parte orientale del Lazio, al confine con l’Abruzzo. Da Roma si percorre l’autostrada A1 fino a Cassino, poi si prosegue verso Atina e la Val di Comino lungo strade provinciali che risalgono la valle. Il tragitto richiede circa 2 ore e mezza. Chi arriva da Napoli segue lo stesso percorso in direzione opposta e con tempi simili.

Il trasporto pubblico esiste ma richiede cambi e tempi lunghi. Gli autobus collegano i centri principali della zona, ma l’auto resta la scelta più pratica per muoversi con libertà tra borgo e dintorni.