Un viaggio per il 26 aprile sul treno della Vigezzina-Centovalli: tra danza, musica e parole nei paesaggi primaverili tra Domodossola e Santa Maria Maggiore

Alberto Lorenzina Il treno della Ferrovia Vigezzina-Centovalli

La primavera è il momento ideale per riscoprire il fascino del viaggio lento, soprattutto quando si tratta di una delle tratte ferroviarie più suggestive d’Italia. Domenica 26 aprile, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli inaugura la stagione primaverile con una novità assoluta chiamata “Arti in viaggio”, un’esperienza immersiva che trasforma il classico tragitto in un vero e proprio spettacolo itinerante.

Un appuntamento imperdibile per chi cerca un’idea originale per una gita primaverile, capace di unire natura, cultura e intrattenimento in un’unica proposta.

Questo evento è una new entry nel panorama delle esperienze turistiche su rotaia: non si tratta solo di un viaggio panoramico tra Italia e Svizzera, ma di un percorso emozionale in cui il treno diventa palcoscenico e i passeggeri spettatori privilegiati. Il tutto mentre il paesaggio si risveglia, tra boschi verdi, vallate alpine e scorci pittoreschi che scorrono lentamente fuori dal finestrino.

Il treno “Arti in viaggio”: un’esperienza tra natura e spettacolo

“Arti in viaggio” è molto più di un semplice tragitto ferroviario: è un racconto in movimento che prende vita lungo i binari della Vigezzina-Centovalli. La partenza è prevista da Domodossola alle ore 14, con rientro nel pomeriggio alle ore 16:50, per un’escursione complessiva che dura poco meno di tre ore. Il treno si dirige verso Santa Maria Maggiore, uno dei punti più affascinanti della tratta, nonché il punto più alto del percorso, raggiunto in circa 45 minuti.

Durante il viaggio, le carrozze si animano grazie a performance artistiche di e con Danila Massara, Sara Tadina, Silvia Arfacchia e Valentina Bionda, che coinvolgono i passeggeri in modo diretto e coinvolgente.

La danza e la parola si intrecciano in un dialogo continuo, dando forma a storie e suggestioni ispirate al territorio. I testi di Benito Mazzi – famoso autore che ha raccontato le atmosfere uniche della valle dei pittori – richiamano le vibrazioni della valle, evocando immagini e memorie che si fondono con il paesaggio esterno del Piemonte.

A rendere ancora più intensa l’esperienza contribuisce la musica dal vivo: violino e violoncello accompagnano il viaggio con melodie che si diffondono tra i vagoni, creando un sottofondo emozionante e mai invadente. Le soste lungo il percorso diventano momenti chiave, in cui suoni e scenari naturali si fondono in un’armonia perfetta.

Il risultato è un viaggio multisensoriale che coinvolge vista, udito ed emozioni. Ideale per coppie, famiglie o appassionati di esperienze culturali, “Arti in viaggio” offre un modo nuovo di vivere il turismo lento, trasformando il tragitto stesso nella destinazione.

Alberto Lorenzina

Biglietti e come prenotare

Partecipare a “Arti in viaggio” è semplice, ma è consigliabile organizzarsi in anticipo vista l’unicità dell’evento e il numero limitato di posti disponibili.

Il costo del biglietto è di 40 euro, una tariffa valida sia per adulti che per ragazzi, che include:

il viaggio di andata e ritorno Domodossola – Santa Maria Maggiore

di andata e ritorno Domodossola – Santa Maria Maggiore l’ esperienza a bordo treno

a bordo treno una piccola merenda nel viaggio di ritorno.

La prenotazione può essere effettuata comodamente online attraverso il sito ufficiale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, vigezzinacentovalli.com, dove è possibile consultare tutti i dettagli dell’evento e verificarne la disponibilità.

L’acquisto anticipato è fortemente consigliato, soprattutto per una data come il 26 aprile, che segna l’apertura del calendario primaverile. Per chi desidera vivere una giornata diversa dal solito, immersa tra arte e natura, questo evento rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.