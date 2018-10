Le migliori compagnie aeree votate dai passeggeri per il 2019

editato in: da

L’associazione delle compagnie aeree Apex (Airline Passenger Experience Association) ha premiato le migliori compagnie aeree del 2019.

I premi sono stati assegnati in base ai voti dei passeggeri dati a oltre un milione di voli effettuati da circa 500 compagnie aeree di tutto il mondo tra l’1 luglio 2017 e il 30 giugno 2018.

I criteri di valutazione sono stati: la comodità delle poltrone, il servizio in cabina, i pasti e le bevande a bordo, l’entertainment e il servizio Wi-Fi. “Delle 500 compagnie votate, meno del 9% hanno ottenuto il punteggio più alto, quello delle cinque stele e solo il 14% ha raggiunto quattro stelle”, ha commentato Joe Leader, CEO di Apex.

Le 5 stelle sono state date a 25 vettori mondiali e a 18 compagnie aeree regionali. Le 4 stelle sono state assegnate, invece, a 23 compagnie globali e a 17 regionali. Infine, 24 compagnie low cost hanno ottenuto quattro stelle.

Hanno ottenuto le 5 stelle le seguenti compagnie aeree di linea (in ordine alfabetico):

· Aeroflot Russian Airlines

· Air Canada

· Air New Zealand

· All Nippon Airways

· American Airlines

· Asiana Airlines

· Austrian Airlines

· Cathay Pacific

· China Airlines

· Delta Air Lines

· Emirates

· Etihad Airways

· EVA Air

· Finnair

· Garuda Indonesia

· Japan Airlines

· Korean Air

· LATAM Airlines

· Lufthansa

· Qantas Airways

· Singapore Airlines

· Qatar Airways

· Swiss International Air Lines

· Turkish Airlines

· Virgin Atlantic

Le compagnie regionali con 5 stelle:

· Aer Lingus

· Air Astana

· Alaska Airlines

· Avianca

· Bangkok Airways

· Copa Airlines

· Hainan Airlines

· Hawaiian Airlines

· Icelandair

· JetBlue Airways

· JetSuiteX

· SilkAir

· Virgin Australia

Le migliori compagnie aeree low cost:

· Allegiant Air

· Citilink

· Eurowings

· IndiGo

· Interjet

· Jetstar Japan

· Norwegian

· Southwest Airlines

· Thai AirAsia

· WestJet

Hanno vinto l’Apex Award 2019:

· Flydubai, che si è aggiudicata il premio per la migliore cabina aerea, quella Boeing 737, e il premio per il migliore comfort in volo;

· Air New Zealand, che ha vinto i premi per la connessione a bordo, per il migliore video di sicurezza e migliore audio;

· Virgin Atlantic, che ha il migliore entertainment di bordo;

· Singapore Airlines ha vinto il premio per la migliore personalizzazione aerea;

· Virgin Australia si è aggiudicata il premio per la migliore video curation.

Tra i vincitori non c’è nessuna compagnia aerea italiana.