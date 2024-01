Tra le migliori 10 stazioni ferroviarie europee ce n’è anche un’italiana

Anche per il 2023, è arrivata la classifica delle migliori stazioni ferroviarie europee, stilata dall'European Railways Index: un'italiana in Top Ten

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: Ph AlexPro9500 - iStock Stazione ferroviaria di Napoli Centrale - iStock

Anche per il 2023, è arrivata la classifica delle migliori stazioni ferroviarie europee, stilata dall’European Railways Index con l’obiettivo di “agevolare i passeggeri nella scelta della stazione ideale per il loro prossimo viaggio in modo da godere della migliore esperienza possibile“: nella Top Ten si ritaglia un posto d’onore un’italiana.

Si tratta di Napoli Centrale, all’ombra del Vesuvio, che si aggiudica la settima posizione, davanti a Roma, Milano, Bologna e Torino.

I parametri dell’analisi della quarta edizione

L’European Railways Index ha preso in considerazione cinquanta tra le più grandi stazioni ferroviarie in Europa (in termini di volume di passeggeri) e ha stilato la classifica 2023 sulla base di vari fattori tra cui i servizi presenti in loco, le opzioni di accessibilità, i collegamenti di trasporto, la qualità delle informazioni fornite, le biglietterie, i negozi, le lounge, le possibilità di ristorazione, la connessione Wi-Fi gratuita, la copertura ferroviaria, i taxi e il ride-sharing.

In più, il metodo di ricerca ha incluso i rapporti ufficiali forniti dalle autorità nazionali, le statistiche online, le mappe delle stazioni, gli aggiornamenti in tempo reale e i feedback dei passeggeri su tutti quegli aspetti che ritengono prioritari come i tempi di attesa, la percentuale di treni in ritardo, le app e i biglietti.

Napoli Centrale, nella Top Ten delle migliori stazioni

Così, la trafficata stazione di Napoli Centrale ha conquistato il settimo posto nella Top Ten delle migliori stazioni ferroviarie d’Europa nel 2023, unica italiana, con un punteggio di 86 su un massimo di 123.

Infatti, le altrettanto frequentate stazioni di Roma, Bologna e Milano non sono riuscite a piazzarsi tra le prime dieci: Roma Termini si è fermata al 16esimo posto, Bologna Centrale al 26esimo e Milano Centrale al 29esimo.

Le altre stazioni che spiccano in Top Ten e la vincitrice assoluta

Quali sono le altre migliori stazioni d’Europa oltre a Napoli?

Decime classificate, a pari merito, Oslo e Vienna, con 81 punti su un totale di un massimo di 123, nona Paris La Gare con 82 punti, ottava Amsterdam con 85 punti, sesta Francoforte con 86 punti, quinta Utrecht con 90 punti, e poi, sul podio, terze a pari merito e 90 punti ciascuna Berna e Berlino, seconda la stazione centrale di Vienna con 94 punti.

Prima ancora una volta, Zurigo, con 102 punti complessivi e servizi definiti “eccellenti”: la sala d’attesa neobarocca è talmente grandiosa da aver ospitato spettacoli d’opera, uno spazioso centro commerciale offre ai passeggeri tutto ciò di cui possono avere necessità, e i treni conducono verso 21 destinazioni tra cui Amsterdam e Budapest.

Le peggiori stazioni europee

Ma la classifica dell’European Railways Index non si ferma alle migliori stazioni del Vecchio Continente.

Infatti, l’analisi ha rilevato anche le cinque “peggiori” stazioni ferroviarie in Europa, quelle, per così dire, “bocciate”.

E, nonostante Francoforte e Berlino Centrale siano nella Top Ten delle migliori con il sesto e il terzo posto, le stazioni meno accoglienti sono tutte in Germania: si tratta di Essen, Berlino Ostkreuz, Berlino Zoologischer Garten, Monaco-Pasing e Brema.

I motivi? I passeggeri lamentano lunghi tempi di attesa per i treni, i troppi ritardi e un servizio ferroviario attualmente “logoro” con livelli di affidabilità in netto calo.