iStock Veduta aerea panoramica di Tropea

L’Italia si conferma la destinazione più desiderata dai viaggiatori internazionali in vista dell’estate 2026. A rivelarlo sono i dati sulle ricerche effettuate su Booking.com tra il 1° gennaio e il 31 maggio per soggiorni previsti nel mese di agosto, che vedono il nostro Paese conquistare il primo posto davanti a Spagna, Francia e Grecia.

Un risultato che testimonia il fascino senza tempo del Belpaese e la capacità di attrarre un turismo sempre più diversificato, grazie a un’offerta che spazia dalle spiagge alle città d’arte, passando per borghi, montagne e località immerse nella natura. Le tendenze evidenziano inoltre come le preferenze cambino in base alla tipologia di vacanza e ai compagni di viaggio, delineando un quadro interessante delle destinazioni più ricercate dagli italiani.

La Puglia, regina delle regioni

Secondo i dati di Booking.com, l’Italia è il Paese più cercato al mondo per le vacanze di agosto 2026, precedendo Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti e Regno Unito. Un primato che conferma l’appeal della destinazione Italia sui mercati internazionali e il crescente interesse verso esperienze di viaggio sempre più varie.

Tra le regioni italiane, è la Puglia a conquistare il primo posto nelle preferenze dei viaggiatori stranieri. Il successo della regione è legato alla combinazione di mare cristallino, borghi storici, tradizioni enogastronomiche e un’offerta ricettiva in continua evoluzione. Alle sue spalle si posizionano Sicilia e Sardegna, mete iconiche per il turismo balneare, seguite da Veneto e Toscana, che continuano ad attrarre visitatori grazie al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

La top 10 comprende anche Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige, Liguria e Lazio, dimostrando come l’interesse dei turisti internazionali non si concentri esclusivamente sulle località di mare, ma premi anche destinazioni montane, città d’arte e territori capaci di offrire esperienze outdoor e itinerari culturali.

Come ha sottolineato Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com, le ricerche rappresentano il primo indicatore dell’evoluzione dei desideri dei viaggiatori e mostrano come l’Italia riesca a soddisfare esigenze molto diverse, da chi cerca una fuga romantica a chi desidera avventura, cultura o divertimento.

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Le mete preferite dagli italiani

Le ricerche degli italiani raccontano una geografia delle vacanze che varia sensibilmente a seconda della compagnia.

Le coppie privilegiano soprattutto le località di mare, con Lampedusa al primo posto grazie alle sue spiagge e alle acque cristalline. Completano le prime posizioni Rimini, Tropea, Vieste, San Teodoro, Porto Cesareo, Riccione, Alghero, San Vito lo Capo e Gallipoli, destinazioni che uniscono relax, paesaggi suggestivi e vivace vita serale.

Per le famiglie, la classifica vede invece Rimini in testa, confermando il successo della Riviera Romagnola come meta ideale per chi viaggia con bambini. Seguono Vieste, Riccione, Porto Cesareo e San Vito lo Capo, mentre trovano spazio anche Lido di Jesolo, Tropea, Gallipoli, Villasimius e San Teodoro. Si tratta di località apprezzate soprattutto per l’ampia disponibilità di servizi dedicati alle famiglie, spiagge attrezzate e attività pensate per tutte le età.

Cambiano ancora le preferenze quando si parte con gli amici. In questo caso il podio è occupato da San Teodoro, Gallipoli e Riccione, tre destinazioni che negli anni sono diventate punti di riferimento per chi cerca mare, intrattenimento e una vivace nightlife. La top 10 comprende inoltre Porto Cesareo, Vieste, Rimini, San Vito lo Capo, Tropea, Alghero e Lido di Jesolo, confermando come le località balneari italiane continuino a rappresentare la scelta ideale anche per chi desidera una vacanza all’insegna del divertimento.