Merano: da oggi puoi cantare insieme agli alberi

Visitare Merano: 700 anni di storia tra Terme e Mercatini

Tra panchine artistiche, che invitano a una sosta con vista, e aiuole profumate e colorate, Merano in primavera si trasforma in un paradiso in fiore. La città alpina in Alto Adige non ha certo bisogno di presentazioni: tra spa, edifici in stile Art Nouveau e il Sentiero di Sissi che porta al meraviglioso Castello Trauttmansdorff, è da sempre destinazione prediletta dei vacanzieri.

Tuttavia, è con l’arrivo della bella stagione che Merano mostra il suo volto più bello. La città, infatti, si trasforma in un festival di colori e profumi per celebrare l’arrivo della primavera e per valorizzare il suo magnifico territorio.

In questi mesi si celebra Primavera a Merano, un contenitore di eventi e manifestazioni volte a far conoscere il territorio, ma anche a sensibilizzare viaggiatori e cittadini sulle tematiche ecologiche e ambientali. Ed è proprio in questo contesto che è nato Alberincanto, un percorso che consente alle persone di vivere e sintonizzarsi con la natura in maniera unica.

Ci sono cinque alberi, cinque melodie, cinque opere d’arte: cinque stazioni fra la Passeggiata d’Estate, d’Inverno e la Gilf, lungo il torrente Passirio. Alberincanto – Baumklang – si colloca all’interno del progetto Muoviti a Merano, che prevede una serie di percorsi pedonali messi in relazione con lo spazio circostante.

Sono stati identificati e selezionati cinque alberi per il loro valore simbolico, ma anche per le proprietà botaniche di appartenenza. Ognuno di loro ha assunto un significato ben preciso: il cipresso è l’abbraccio, l’alloro è la multiformità, lo spaccasassi è la forza, il salice piangente è la corrente, l’ippocastano è la responsabilità.

L’artista Laura Zindaco ha realizzato un’immagine per ogni albero per evocare il loro più profondo significato. Per ognuno di questi alberi poi, il musicista Markus Prieth, ha composto delle melodie vocali, ricche di suoni e racconti, che invitano a loro volta gli ascoltatori a lasciarsi andare alle sensazioni evocate dalla musica e a interagire con gli alberi. Il percorso, attivo da fine aprile, può essere seguito individualmente o in compagnia di altri persone.

Alberincanto è un progetto unico che consente alla persone di interagire in maniera straordinaria ed extrasensoriale con la natura e che permette di osservare gli alberi e le immagini proposte, ascoltare le loro meravigliose melodie e cantare con loro.